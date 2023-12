Gobierno confirma cifra, suman 92 mil personas desaparecidas en México

En una conferencia en Palacio Nacional, Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, reveló que actualmente en México hay 92 mil personas desaparecidas.

Sin embargo, las cifras presentadas generaron controversia, ya que al restar los 16 mil 681 casos localizados por el Gobierno de los 110 mil 964 desaparecidos registrados, se obtiene un total de 94 mil 283 personas aún no localizadas.

Reyes Sahagún convocó a la población a colaborar en la búsqueda y destacó que están abordando el registro de manera segmentada para atender cada franja de desapariciones de manera especializada.

¿Cuántos desaparecidos hay en México?



Aquí la respuesta de Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda. pic.twitter.com/0QW75u5xJs — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) December 27, 2023

A pesar de sus declaraciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó la utilización política de estas cifras.

El mandatario federal aseguró que no se "borrarán" a los desaparecidos y explicó que los 17 mil 843 registrados como ubicados no han sido localizados físicamente; es decir, se sabe que están vivos, pero no se cuenta con una prueba de vida.

López Obrador destacó la importancia de la transparencia en estos casos y afirmó que el gobierno no manipulará ni maquillará cifras relacionadas con las desapariciones.

Reyes Sahagún respondió a las críticas señalando posibles motivaciones políticas detrás de las discrepancias en las cifras. Destacó la importancia de la verdad y la transparencia en el manejo de la información, reconociendo que algunos casos carecen de datos suficientes para su identificación.

#ConferenciaPresidente. Explica y subraya @lopezobrador_ que “no se va a borrar a nadie” de los registros de desaparecidos. La categoría, por ejemplo, de “registros sin datos suficientes para identificar a las personas” se va a investigar. pic.twitter.com/Dv5Wo2IlGM — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) December 27, 2023

La situación de los desaparecidos en México sigue siendo un tema de preocupación, con la necesidad de abordar el problema de manera integral y garantizar el apoyo a las familias afectadas.

Con información de Reforma.