Gobierno de México felicita a Katya Echazarreta por su viaje al espacio

El Gobierno de México felicitó a Katya Echazarreta por ser la primera mujer nacida en el país que viaja al espacio. Por medio de su cuenta de Twitter, Jesús Ramírez, coordinador general de Comunicación Social de Presidencia de la República, declaró que es fundamental el aporte de la comunidad migrante a la vida económica, política, cultural y científica en Estados Unidos.

Este sábado por la mañana, Katya, nacida en Guadalajara, Jalisco y que migró a los Estados Unidos desde pequeña, se convirtió en la primera mujer nacida en México en viajar al espacio, dentro de la nave New Shepard, de Blue Origin.

Previo a su viaje, Katya dedicó su vuelo a México y a la comunidad latinoamericana.

"Hola a todos, muy pronto me convertiré en la primer mujer nacida en México en el espacio. Quiero dedicarle este vuelo a mi país y en la comunidad latinoamericana. Mi deseo es que veas esta misión, creas en ti y seas el próximo", dijo en un video.

Este vuelo te lo dedico a ti, Mexico🇲🇽



I dedicate this flight to you, Mexico🇲🇽 pic.twitter.com/VMCr5NgHEM