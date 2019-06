Gobierno de AMLO presiona para tener las tierras del Tren Maya

Evlyn Cervantes

Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Pablo Careaga Córdova, representante del Gobierno federal y Coordinador del tramo Chetumal-Tulum del Tren Maya, presionó a ejidatarios de Bacalar, Quintana Roo, para que entreguen sus tierras para el proyecto sin recibir un pago a cambio, pero con la promesa de ser accionistas y obtener las primeras ganancias, dentro de 10 años.

Luis Chimal Balam, Comisariado ejidal de Bacalar y representante de 165 ejidatarios, denunció que Careaga Córdova se reunió con ellos en dos ocasiones para acelerar la entrega de terrenos a favor del Tren Maya pero en ambos encuentros, no llegaron a ningún arreglo.

De acuerdo con el Comisariado Ejidal, la negociación se vino abajo cuando el Coordinador del tramo Chetumal-Tulum del Tren Maya les explicó que al entregar las tierras, el Gobierno federal podrá ponerlas a disposición de otros accionistas y los ejidatarios no tendrían una mayor participación, incluso si aumenta la plusvalía de los terrenos que entreguen.

"Él quería acaparar todo el territorio pero yo le dije que si no me dan lo justo por mi tierra, no hay ningún arreglo. Venía muy prepotente. Nos dijo que él iba a trabajar la fibra óptica y que nosotros diéramos los terrenos pero dijo que al entregar las tierras, si hoy firmo, entrego la tierra pero el día de mañana si hay una plusvalía de la tierra yo ya no puedo intervenir.

"Los únicos que van a intervenir son ellos, porque dice que ya les firmamos y ellos van a tener la facultad de entregarlo a un inversionista fuerte y fue donde ya no estuvimos de acuerdo nosotros", denunció Chimal en entrevista telefónica.

Ejidatarios no están en contra del Tren Maya

Inicialmente, los ejidatarios fueron informados que el Tren Maya proyecta la instalación de una estación en el Municipio de Bacalar para la cual se requieren entre tres y cinco mil hectáreas de terrenos.

Chimal aseguró que no se oponen al proyecto pero les interesa que sean tomados en cuenta como accionistas.

"Nosotros como ejido, en ningún momento hemos cerrado las puertas al contrario, queremos una negociación pero siempre y cuando sean las cosas bien hechas. Que tengamos una parte de participación como dueños de la tierra", aseveró.

"No estamos en contra de ningún proyecto que se está haciendo a beneficio de la ciudad pero queremos ser socios porque nosotros somos los dueños de la tierra. Tiene 82 años que estamos cuidando la tierra y no es justo que de la noche a la mañana, nos hagan esto".

Ejidatarios de Bacalar entregan carta a AMLO

Durante una visita a Quintana Roo del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el Comisariado ejidal de Bacalar le entregó una carpeta al Mandatario en la que le solicitó su apoyo para resolver los conflictos que enfrenta su ejido.

"Tenemos conflictos en un predio de 354 hectáreas que nos agarró mañosamente el Gobierno del Estado porque solicitó una ampliación del fondo legal, tenemos una zona donde tenemos una laguna, otra donde tenemos un balneario ejidal, tenemos también un cenote entonces nosotros lo que queremos es ampliarlo aunque no nos den recursos a fondo perdido pero que nos pongan a accionistas para hacer negocio.

"Tenemos también un conflicto porque en nuestro ejido están las ruinas de Ichkabal. Todos esto se lo expuse al Presidente", indicó Luis.

El Comisariado Ejidal dijo que espera reunirse con López Obrador el próximo fin de semana que visita Quintana Roo, donde se prevé un encuentro privado con comisariados ejidales.

"Según, como tenemos la visita del Presidente aquí en Quintana Roo, yo creo que por eso están apurados ahorita porque supuestamente viene el Presidente a poner la primera piedra en Tulum", resaltó.

"Ayer me habló Pablo Careaga y me dijo que vamos a tener una invitación porque se va hacer una reunión en privado pero con puros Comisariados por donde va pasar la línea del Tren, pero no sé exactamente cuándo va ser, dónde va ser, a qué hora va ser. Quedó Pablo Careaga que me iba a avisar pero todavía no me avisa".