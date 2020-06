AMLO: labor de mi gobierno es entusiasmar a la gente ante las adversidades

MÉXICO.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la labor de su Gobierno es entusiasmar a la gente ante cualquier adversidad, como la pandemia del nuevo coronavirus, pero sin caer en lo irreal o la fantasía.



"Muchas de las enfermedades tienen que ver, dicen especialistas, tienen que ver con la cabeza, el estado de ánimo, si uno se acobarda, si nos deprimimos, no pues somos presa fácil para que entonces sí cualquier enfermedad nos afecte, pero si estamos optimistas, echados para adelante, vamos a salir", señaló en conferencia.

"He notado un cambio en la forma de manejar la información de los medios, ya no apuestan tanto al alarmismo, porque al principio sí estaban como el alarma, con notas muy amarillistas, infundiendo miedo, cuando necesitábamos tener confianza y tener voluntad de enfrentar cualquier adversidad, salir adelante, no vencernos", dijo el mandatario.

Cuestionado sobre si toma las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias durante sus labores, el mandatario dijo que es cuidadoso con los protocolos de salud y que no ha presentado ningún síntoma del virus COVID-19.



"Sí, soy obediente, me apego a los protocolos de salud y a las recomendaciones en la reuniones de trabajo, se guarda la sana distancia, en la reuniones de la mañana por ejemplo que tratamos a veces dos o tres asuntos, que no es solo el Gabinete de seguridad, a veces tenemos que tratar otros asuntos, lo que hacemos es que hay una sala de espera, antes de pasar a la reunión se termine el tema, salen servidores públicos y entran otros, no hay amontonamiento".





"Nos cuidamos y no tengo, hasta ahora, síntomas. Estoy pendiente si se lleva acabo el viaje a Estados Unidos voy a procurar ver en qué condiciones voy a salir, tengo que ir sano, no solo por mí sino para no afectar a nadie, tengo que actuar de manera responsable", agregó.