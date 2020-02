Da la 4T estocada al desarrollo científico

Ciudad de México.- El Gobierno no incrementará su gasto en investigación y desarrollo científico debido a restricciones presupuestarias, aseguró Alfonso Romo, Jefe del Gabinete para el Fomento, Inversiones y Crecimiento Económico de la Presidencia de la República.

Durante su participación en Foro de Fondos de Inversión 2020, dijo a representantes del sector privado que ellos son los responsables de invertir en ciencia y tecnología.

También te puede interesar: Sentencian en EU a "El Futbolista", ligado a "El Chapo"

"Me encantaría que el sector público tuviera los recursos para invertir y atender algo que es de la más alta prioridad", dijo refiriéndose a la ciencia y tecnología.

"No hay recursos que alcancen para investigación básica. Yo en el corto plazo prefiero comprar tecnologías ya probadas que desarrollar nuevas", afirmó.

Comentó que las tecnologías nuevas tienen un grado de éxito económico de menos de uno por ciento, por lo que es mejor comprar tecnología.

Explicó que el Gobierno prefiere enfocar el dinero en ciencia más aplicada para los sectores más vulnerables, como en productividad alimentaria.

De igual modo, reiteró que la innovación debe estar en el sector privado.

"El sector privado mexicano es poco innovador, no invierte mucho en tecnología nueva, invierte mucho en tecnología para mejorar lo que ya tiene, pero no necesariamente en lo nuevo porque no somos un País tan rico y tan poderoso", explicó.

"Yo creo en la iniciativa privada, creo en la iniciativa privada, pero no esperen a que nosotros resolvamos el problema porque no lo vamos a resolver", recalcó.

De forma irónica bromeó que la austeridad republicana se ha agudizado.

"Ya pasamos de la austeridad republicana, pasamos a la franciscana y ahorita estamos en la calcutiana, no hay dinero y eso es una oportunidad para el sector privado. El motor de la economía va a tener que ser el sector privado", dijo en tono de broma.

En otros temas, al ser cuestionado sobre la apertura para invertir en exploración y producción de petróleo, dijo que el tema se sigue discutiendo.