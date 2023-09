Gobierno de México publica informe sobre el caso Ayotzinapa

Esta tarde, el Gobierno de México publicó en sus redes sociales y sitio web, el informe “Caso Ayotzinapa: narrativa de hechos” de acuerdo con la investigación realizada por las autoridades, misma que los padres de los 43 rechazaron, al considerar que se acerca demasiado a la polémica “Verdad Histórica”.

La tarde del 26 de septiembre de 2014, casi 200 jóvenes salieron de la Normal de Ayotzinapa y en varios vehículos se dirigieron a Iguala para tomar en la central camionera autobuses que utilizarían para un traslado a la Ciudad de México para participar en la marcha del 2 de Octubre.

Pero 43 de esos estudiantes no regresaron y tres más fueron asesinados a balazos en la ciudad de Iguala.

Tras varias reuniones con el presidente AMLO, los padres afirmaron que el documento que les presentó se asemeja a la llamada "verdad histórica" que se propuso por parte del exfiscal Jesús Murillo Karam, y afirman que criminaliza a los estudiantes.

De hecho, en el informe se puede leer que:

🔴 #Entérate 🔴 Vidulfo Rosales, abogado de padres de 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, dijo que el caso está 'empantanado'. "El Presidente no se está poniendo del lado de las víctimas, sino de una institución (Ejército). Salen ahora con nueva narrativa cercana a 'Verdad… pic.twitter.com/Gtq4YorAJ1

Horas antes, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció diferencias con los padres de los 43 normalistas desaparecidos:

"Hemos avanzado bastante. Ayer se tuvo una reunión con los padres, los abogados, asesores y me había comprometido a entregar toda la información.