Gobierno de Valladolid manda a borrar mural por 'ofensivo'

Redacción / Gabriel Osorio

Daniel Eduardo Cauich es un joven artista oriundo de la bella Isla de las Golondrinas, Cozumel, a quien el destino llevó a radicar desde hace siete años al pueblo mágico de Valladolid, Yucatán.

El municipio vallisoletano pertenece al programa federal ‘Pueblos Mágicos’, el cual comprende ciertos lineamentos que permiten el poder recibir un jugoso apoyo de este plan de turismo que lleva ya varios años vigente.

Regresando al tema, Daniel Eduardo, un día decidió pintar un mural muy abstracto en la fachada de su casa. Dicha pintura representa la idea personal del talentoso artista sobre la lactancia materna.

En la obra se aprecia un recipiente casero en donde antiguamente se acostumbraba a verter la leche, de él sobresalen unos abundantes senos femeninos a los cuales están adheridos dos pequeñas personas que simulan ser unos bebés, quienes se encuentran alimentándose. La pintura mural también contiene la siguiente frase: ¡La lactancia llena, conecta y libera!

La pintura se comenzó a viralizar en las redes sociales debido a que se dio a conocer que el gobierno de Valladolid notificó al artista un plazo de dos días para borrarlo, debido a que no está permitido realizar este tipo de expresiones artísticas en las fachadas que se encuentran en el centro histórico del poblado. Aunque no faltó quien indicara que quizás el boceto pudo haber provocado escándalo en algunas personas, esto es porque muestra un pecho femenino amamantando.

Boceto original de la pintura. (Foto: Sipse.com)

Los comentarios en las redes sociales no se hicieron esperar dándole todo el apoyo al artista quintanarroense para que preserve su obra pictórica, mostrando un rechazo completo a la postura de la administración actual. Entre las expresiones de los locales destacan las siguientes: “¡Apoyemos el arte! Quieren que se borren sus publicidades, pero las de los políticos deben desaparecer.”; “Quieren que sea un pueblo mágico pero no dejan fluir la magia”; “No es el centro histórico, a un lado está lleno de publicidad”; Por su parte Daniel mencionó que no pintó dicho mural con la intención de levantar polémica, sino para que cientos de personas que no tienen acceso a una galería puedan apreciar el arte.