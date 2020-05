AMLO pide a Gobiernos estatales a no endeudarse tras contingencia

MÉXICO.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a Gobiernos estatales y municipales aplicar medidas de austeridad y no recurrir al endeudamiento para enfrentar la contingencia por Covid-19.

En su conferencia de prensa mañanera, el mandatario también adelantó que la Secretaría de Hacienda comenzará a entregarles recursos extras al presupuesto, de un fondo de contingencia que cuenta con 60 mil millones de pesos.

"Ya mencioné que lo mejor es que no haya endeudamiento, ya he hablado de que la deuda personal, cuando nosotros dejemos de existir y pasemos a mejor vida, nuestras deudas, si las tenemos, no se heredan a los hijos, pero la deuda pública sí, esa es la diferencia, por generaciones", dijo a pregunta expresa.

"Entonces hay que ser muy responsables, no endeudar al País. Por eso estamos haciendo el esfuerzo de ahorrar, con austeridad, revisando sus fondos que estaban sin control, los fideicomisos para pagar deuda y no endeudarnos, apretarnos el cinturón para no aumentar la deuda".