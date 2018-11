Este joven evita besar a las chicas por miedo a morir

Agencia

Gran Bretaña.- Oli es un británico de 22 años que siempre ha evitado dar un primer beso en una cita. ¿El motivo? Porque podría morir. El estudiante de Surrey, Inglaterra sufre una alergia severa al maní o cacahuate, publicó El Debate.

Dicha enfermedad se la diagnosticaron cuando era niño. La primera vez que probó la mantequilla de maní estuvo internado en el hospital. El joven recuerda que aquella vez su saliva se espesó tanto que se le dificultó respirar y su piel se cubría de urticaria, formando manchas rojas e inflamadas.

También te puede interesar:Un menor come un sándwich con queso y muere: era alérgico

Fue en ese entonces que su vida cambió para siempre y actualmente es muy cauteloso, es por ello que el besar a una chica después de salir en una cita puede ser arriesgado.

Si alguien que lo bese ha comido maní o este fruto seco ese rastro puede ser suficiente para provocarle una severa crisis.

Es un riesgo muy real y la gente que no tiene alergias no suele pensar en ello. Hay gente que ha muerto por ello, dijo Oli.

Oli WeatherallOli incluso prepara su propia comida desde cero para evitar los frutos secos y lanzó una página en Instagram con recetas para alérgicos y veganos. Comer en algún otro lado que no sea su casa es un problema para Oli.

Esto significa que cada vez que el joven sale de su casa por períodos largos tiene que planear sus alimentos con precisión. “Gran parte de tu vida tiene que estar planeada alrededor de poder alimentarte con seguridad”, dice Oli.

Esto te quita la espontaneidad. Tienes que estar siempre pensando por adelantado. Las comidas preparadas (que venden los supermercados) son siempre una mejor opción que tratar de comer afuera.

Las vacaciones en el extranjero también son un riesgo para el joven de 22 años. No es sólo la comida en los aviones. Cualquier barrera del idioma le puede crear un malentendido letal.

Si sufro una reacción en el aire, mucha gente pensaría: ‘Tienes tu EpiPen (un autoinyector de epinefrina), te la pones y estarás bien’, pero no es así.

Las aerolíneas suelen llevar equipo médico y el personal está entrenado en primeros auxilios. Pero a Oli le preocupa que esto no siempre es suficiente.

La historia de Oli, según lo cuenta él, ha sido agotador, ya que cualquiera acción que realice siempre está pensando si le afectará o no, e incluso su vida amorosa es afectada por su difícil condición.