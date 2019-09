Grito de Independencia 2019: ¿Quienes saldrían libres con Ley de Amnistía de AMLO?

México, 15 Sep (Notimex).- La propuesta de Ley de Amnistía enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a la Cámara de Diputados beneficiaría a personas encarceladas por diversos delitos, luego de que fuera revisado cada caso de manera detallada.

De acuerdo con el coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, la iniciativa dejaría en libertad a jóvenes relacionados con delitos contra la salud, ya sea porque son consumidores acusados de narcomenudeo o porque se vieron obligados a participar en hechos ilícitos frente a su situación de pobreza.

También se aplicaría para el caso de posibles participantes en narcomenudeo bajo amenazas, o bien a sentenciados por robo simple sin violencia.

Asimismo, para mujeres criminalizadas por realizarse un aborto y los médicos o parteras que participaron; a personas indígenas que no tuvieron oportunidad de una adecuada defensa, y a presos políticos o de consciencia, acusado por delitos inverosímiles.

Delgado aclaró que la liberación procedería siempre y cuando no se trate de reincidentes; que su sentencia no sea por homicidio, lesiones o secuestro; que no hayan utilizado armas de fuego, o bien, que no se trate de delitos graves relacionados en el artículo 19 Constitucional.

La amnistía beneficiaría a quienes están en prisión por delitos menores, no para quienes causen graves daños a las personas, aclaró en un texto publicado en su página web.

De acuerdo con Delgado, la Fiscalía General de la República velaría por el cumplimiento de tales condiciones y la Secretaría de Gobernación haría lo propio respecto de los presos políticos.

Además, adujo que el Ejecutivo Federal integraría una Comisión que daría seguimiento y vigilaría la aplicación de la Ley de Amnistía, en caso de su aprobación, misma que podrá solicitar el beneficio de la ley cuando existan casos que lo ameritan.