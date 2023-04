Exhiben gritos e insultos de diputada Patricia Armendáriz a indígenas

Un audio en el cual se escucha a la diputada de Morena, Patricia Armendáriz, gritar y utilizar palabras altisonantes hacia los habitantes mayas y el líder lacandón Chankim Colocho, ha causado indignación en las últimas horas en redes sociales.

Tras la difusión de la conversación, la legisladora se pronunció al respecto y reconoció que la que se escucha es su voz, aunque aseguró que ya se ha disculpado por aquel episodio.

Según la conversación que se escucha en el audio, la diputada se encontraba en una reunión con la comunidad, en la cual se esperaba presentaran propuestas de desarrollo. Sin embargo, al parecer, los presentes no cumplieron con el requerimiento, lo que desató la furia de Armendáriz.

"O me presentan programas de desarrollo o se van a ir a la chingada", les grita la diputada en el audio que ha causado gran revuelo en redes sociales.

En la grabación se puede escuchar cómo la diputada se muestra cada vez más irritada ante la falta de propuestas concretas.

"Ya no quiero saber nada de ustedes, en la próxima reunión o me traen propuestas de comunidad o no cuenten conmigo, ya ni vengan por favor", exclama Armendáriz.

En medio de los gritos y golpeteos en la mesa, la diputada utiliza palabras altisonantes y calificativos despectivos como "pendejadas", lo que ha generado gran indignación entre los usuarios de redes sociales.

Cabe mencionar que el audio ha sido difundido principalmente por usuarios de Chiapas, quienes sugieren que se trata de una reunión con habitantes mayas y el líder lacandón Chankim Colocho.

Este hecho ha generado opiniones y reacciones en las redes sociales, que han condenado el comportamiento de la diputada, mientras que hay quienes consideran que es un acto de exigencia legítima para impulsar el desarrollo de la comunidad.

Patricia Armendáriz acepta error al perder el control

Luego de ser expuesta en las redes sociales, la legisladora de Morena respondió en su cuenta de Twitter al audio en el que se le escucha gritarle a otras personas.

Asegura que se trata de un hecho ocurrido en octubre del año pasado, por el cual ya se disculpó.

“Mande conversaciones donde ya había pedido disculpas en ese tiempo, porque me fui angustiada de lo sucedido. No tiene justificación gritar, estoy en total acuerdo con muchos de ustedes”, dijo en un hilo de Twitter. “Sin embargo, antes de explotar de esa forma, en la gira por la selva, todas las demás comunidades estaban súper organizadas entregándome los puntos y documentos exponiendo sus necesidades y de mi parte, mientras se resolvía puntualmente esas necesidades, apoyarlos de mi bolsa, dándoles solución por todos los medios como siempre lo hago, de forma inmediata”,justificó.

El día de ayer se subió un audio de octubre del año pasado. Comparto este video para concluir mis explicaciones para quienes amablemente me han pedido que explique qué sucedió. pic.twitter.com/PGP8mSxBaW — Patricia Armendáriz (@PArmendarizMX) April 22, 2023

“Espero con esto responderles sus dudas y repetir que definitivamente el gritar no es la solución, sigo trabajando en ello. Pero de verdad, a quienes me conocen, saber que me apasiona tanto ayudar y resolverles que cuando me topo con cuestiones de ese tipo, exploto”, concluyó.

Te puede interesar: Morena aprueba reforma a la Ley Minera en `fast track´