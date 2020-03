Grupo Anderson’s: Las mujeres SÍ pueden

MÉXICO.- La cadena restaurantera con más presencia a nivel nacional nos platica como las mujeres que forman parte del equipo del grupo, ayudan a que esta empresa siga creciendo cada vez más.

Grupo Anderson’s, creadores de Harry’s, Porfirio’s, H Roof, H Moonlight, La Vicenta, Fred’s, Cao, Carlos’n Charli’es, Squid Roe, Bak’ y por supuesto Señor Frog’s. Confiesan como le apuestan totalmente al talento que las mujeres tienen, ya que aproximadamente más del 60% de su equipo esta conformado por mujeres.

Las mujeres poco a poco se han podido abrir las puertas en el mundo laboral, demostrando que con talento y esfuerzo puedes obtener tu lugar en este mundo tan competitivo, y en esta ocasión decidimos reconocer a una de las grandes empresas que valoran a muchas de ellas.

La dedicación es algo que caracteriza a Claudia Ortega, asistente de dirección general del grupo, ya que lleva mas de 24 años formando parte de esta empresa y ella nos cuenta como le ha beneficiado ser dedicada en su vida laboral y en lo personal.

¿Eres una mujer dedicada?

Sí, me considero una mujer dedicada, procuro siempre dar todo de mi y demostrar a diario el valor que mi trabajo y mis aportaciones brindan al grupo.

¿Por qué?

Soy disciplinada y comprometida con mis tareas y actividades. Me importa que lo que hago marque una diferencia.

¿Cómo te beneficia ser dedicada en tu trabajo?

Me beneficia en tener un trabajo estable, me da bienestar y salud así como un sentido de satisfacción.

¿Por qué le has dedicado tantos años al grupo?

Porque me he identificado con los valores que la caracterizan. Anderson’s se ha convertido en mi hogar y no me veo en otro lugar. Todo este tiempo he trabajado para David Krouham, además de ser un líder, es un gran ser humano y me ha enseñado bastante a lo largo de mi trayectoria en Grupo Anderson’s

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?

El dinamismo que implica todos los días me inspira trabajar para esta compañía que siempre está en constante crecimiento y evolución.

¿Qué haces en tu trabajo?

Asistir en tareas y actividades de la Dirección general, coordinar diversas acciones a nivel internacional entre los negocios del grupo

El gigante restaurantero cuenta con 11 marcas diferentes, las cuales tienen mucho esfuerzo de todos los del equipo que conforman a Grupo Anderson’s; gracias a una gran líder como Maribel Martínez, gerente de ventas, cada una de las marcas han podido ir creciendo.

¿Para ti que es “ser líder”?

Alguien que antes de pedir está dispuesto a dar lo mejor, ser un buen ejemplo, trabajando y actuando siempre comprometido en cualquier tarea.

¿Te consideras una mujer líder?

Sí, he tratado de seguir y aprender lo mejor de personas dentro del Grupo que considero buenos líderes.

¿Cómo aplicas el liderazgo en Grupo Anderson’s?

Con disciplina, trabajando con pasión y entusiasmo.

¿Qué características necesita tener una mujer para ser líder en su trabajo?

Ser una persona honesta y congruente con la manera de pensar y actuar.

Saber aplicar el carácter cuando es necesario, siendo firme en decisiones.

Saber trabajar en equipo.

Tener humildad, ser siempre agradecido y aceptar errores cuando se cometen

¿Qué beneficios te deja ser una mujer líder?

Poder influir en otras personas para crecer no solo en el ámbito profesional, sino también en lo personal trabajar todos los días por ser mejores.

El grupo se caracteriza por ser muy inclusivo y Alejandra Castillo nos cuenta como la empatía es parte de su día laboral y lo importante que eso es para llenar de sabor a esos platillos que amas tanto.

¿Te consideras una mujer empática? ¿Por qué?

Sí, sé que las opiniones y los criterios de los demás vienen de experiencias completamente diferentes a las mías.

¿Grupo Anderson’s te ayudó a tener esta característica?

No, pero si me ayuda todos los días a reforzar esta capacidad como ser humano y profesional

¿Qué beneficios tiene ser una mujer empática?

Me ayuda a valorar, comprender y respetar más a las personas

¿Consideras que el grupo es inclusivo? ¿Por qué?

Sí, por que tanto yo personalmente me siento valorada y respetada como individuo y observo como mis compañeras han ido creciendo y son respetadas en sus labores.

¿Cómo lo aplicas en tu trabajo?

Trato de escuchar, de entender y aceptar el punto de vista de las personas (siempre puedes aprender a ser mejor por quienes te rodean).

Araceli Cerna, coordinadora de finanzas, se caracteriza por ser una mujer fuerte, siempre con muchas responsabilidades en sus manos y ayudando a mantener a flote esta cadena restaurantera con tantas ideas nuevas todos los días.

¿Qué significa ser una mujer fuerte?

Tener estabilidad emocional, siempre decir lo que pienso, defender mis ideales ante cualquier persona.

¿Te consideras una mujer fuerte? ¿Por qué?

Si, porque disfruto mi presente, me arriesgo, tomo decisiones y afronto las consecuencias.

¿Grupo Anderson’s te ayuda a ser una mujer fuerte?

Si, es un gran instructor de vida.

¿Cómo puede lograr una mujer ser fuerte en su trabajo?

Siendo un mejor ser humano, disfrutando de lo que se tiene y festejando el éxito de los demás.

¿Cómo aplicas esta característica en tu trabajo?

Procurando la mejor reacción de mi parte en el día a día.

¿Te sientes más segura de ti misma desde que trabajas en el grupo?

Sí, se vive en un cambio constante en el que mejoras o te quedas atrás.

Ellas son algunos de los grandes talentos que se encuentran en el grupo, demostrándoles al mundo que las mujeres son fuertes y dedicadas y que están listas para hacer lo imposible en su área de trabajo. Así como Grupo Anderson’s ya se encuentran muchas empresas que le dan valor a las mujeres de la forma correcta.