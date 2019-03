Aprueban Guardia Nacional en San Lázaro

Agencia

MÉXICO.- Los coordinadores de los ocho Grupos Parlamentarios en la Cámara de Diputados cerraron filas en torno a la aprobación de la minuta del Senado de la República para crear la Guardia Nacional, que entre las modificaciones más relevantes estableció que este nuevo cuerpo de seguridad estará a cargo de un mando civil y no militar.

La propuesta del Senado, si bien contiene sensibles modificaciones a la que previamente construimos, discutimos y votamos en esta Cámara, preserva el sentido fundamental de nuestro propósito: dotar al Gobierno de la transformación de mecanismos eficaces para dar un vuelco a la fallida política de seguridad desarrollada en el pasado inmediato", expresó el líder de Morena, Mario Delgado.

En conferencia de prensa conjunta, el coordinador del PAN, Juan Carlos Romero Hicks advirtió que, aunque se entregará al gobierno un instrumento para el combate a la inseguridad y la violencia del país, no será suficiente sin una estrategia integral que conjugue municipio, estado y federación; así como nuevos diseños institucionales, indica el portal de noticias Excélsior en su sitio web.

Requerimos también pruebas de confianza para todos los que formen parte de la Guardia, ya que actualmente en la Policía Federal hay personas que aún no han acreditado sus controles de confianza y lo mismo tenemos que hacer en todas las entidades y municipios; aunado a esto, deben articularse un conjunto de instrumentos normativos como el artículo 19 (prisión preventiva oficiosa) y la Fiscalía que es un avance parcial y así como la participación ciudadana, que es esencial", puntualizó.

Al respecto, el líder de la bancada del PRI, René Juárez celebró los acuerdos logrados, ya que advirtió, que de no haberse actuado en la Cámara de Diputados con altura de miras y responsabilidad y, en cambio, se atajara con un no rotundo, con cerrazón y un no sistemático, no hubiese habido materia en el Senado para discutir este tema fundamental.

Como Cámara de origen, las y los diputados estuvieron a la altura de su responsabilidad histórica, en un tema que costó, que tuvo costos para muchos, pero que no tardó mucho tiempo en que se diera la razón de lo que se aprobó en la Cámara de Diputados era viable y era necesario para México", comentó.

El coordinador de MC, Tonatiuh Bravo destacó que la Guardia Nacional que se avalará en el Pleno, no es el 100% de lo que quería el presidente de la República, pero es el 100% de lo que querían los mexicanos al lograr que México respetara todos los acuerdos internacionales de los que forma parte, logrando una reforma que garantice el respeto irrestricto de los derechos humanos.

La reforma constitucional responde a la Estrategia Nacional de Seguridad, que será formulada por la propia Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana y aprobada por el Senado de la República, por lo que se mandata al Ejecutivo Federal a remitir al Senado un informe anual sobre las actividades que realice la Guardia Nacional.