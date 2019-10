La Guardia Nacional tiene vacantes y paga $19 mil al mes

Agencia

CANCÚN, Q. Roo.- Un sueldo seguro, servicio médico integral, fondo de ahorro, becas estudiantiles, seguro de vida y una remuneración de $19 mil pesos al mes, son las condiciones que se ofrecen a quienes se enfilen en la Guardia Nacional.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana publico una convocatoria en la que explica todas las prestaciones que tienen quienes se integran a la corporación.

También te puede interesar: No quieren ser de la Guardia Nacional; policías protestan

“¿Te gustaría servir a tu Nación y sus conciudadanos? La Guardia Nacional te ofrece un sueldo seguro, servicio médico integral, fondo de ahorro, becas para tus hijos, seguro de vida, fondo de vivienda, entre otras prestaciones de ley”, dice un mensaje de Twitter.

De acuerdo con el documento, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSPC) busca tanto a hombres como mujeres que deseen integrarse a la institución de seguridad y agrega que serán electos mediante un proceso de reclutamiento.

¿Te gustaría servir a tu Nación y sus conciudadanos? La Guardia Nacional te ofrece un sueldo seguro, servicio médico integral, fondo de ahorro, becas para tus hijos, seguro de vida, fondo de vivienda, entre otras prestaciones de ley. #JuntosPorLaPazhttps://t.co/A6vvRYDFIB pic.twitter.com/mcS4fPwPQz — SEMAR México (@SEMAR_mx) September 30, 2019

Estos son algunos requisitos para ser parte de la Guardia Nacional:

- Ser mexicano (a) por nacimiento

- Ser soltero (a) y no vivir en concubinato

- Edad mínima de 18 años y máxima de 30 años

- Estatura mínima: Hombres 1.63 metros Mujeres 1.55 metros

- Índice de masa corporal entre 18.5 y 27.9

- No haber pertenecido a las Fuerzas Armadas o corporaciones policiacas

- Carta de antecedentes no penales

- No presentar perforaciones, excepción de las horadaciones lobulares permitidas en las mujeres

Entre las prestaciones, la institución ofrece un sueldo de 19 mil pesos mensuales, aguinaldo, vacaciones pagadas (veinte días hábiles al año), crédito hipotecario, créditos bancarios, servicio de alimentación, seguro de vida, fondo de vivienda, seguro de retiro, fondo de trabajo, así como remuneración económica y mudanza por cambio de adscripción.

Conoce la escala de grados jerárquicos que portamos orgullosamente en nuestros uniformes. #JusticiaYPaz pic.twitter.com/7eKBH5UNt6 — Guardia Nacional (@GN_MEXICO_) September 25, 2019

La dependencia afirma que el objetivo de la corporación es servir a la nación con legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, respeto irrestricto a los derechos humanos.

Si quieres conocer más detalles de la convocatoria, se pusieron a disposición el número telefónico 57018411, extensión 1050, o acudir a los 12 Centros Regionales de reclutamiento; asimismo, en la página de internet https://www.gob.mx/guardianacional.

(Con información de Forbes y Secretaría de Marina)