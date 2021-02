Guardia Nacional cuidará a candidatos ante elecciones de 2021: López Obrador

Claudia Guerrero

MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que elementos de la Guardia Nacional darán protección a los candidatos que se encuentren en riesgo en este proceso electoral.

En conferencia mañanera, reiteró que su Administración velará por salvaguardar la integridad de los aspirantes, en coordinación con las autoridades estatales, por lo que establecerá comunicación con los gobernadores para acordar sobre el tema.

"Decirles a los candidatos que estoy consciente de los riesgos, pero hay que ir por la libertad y la libertad no se implora. Y los vamos a proteger, ya tomé ese acuerdo, voy a hablar con los gobernadores", dijo.

"Estarán protegidos, no están solos, si lo solicitan los gobiernos estatales, va participar la Guardia Nacional en apoyo (a la seguridad) de candidatos, no en todo México, sino en algunas regiones, estados, no podemos hacernos de la vista gorda".

El jefe del Ejecutivo reiteró que, desde hace años, existen infiltración del crimen organizado en los procesos electorales.

Aseguró que las agrupaciones delictivas no sólo exigen tener el control de ciertas áreas de los gobiernos locales, sino que incluso imponen candidatos y amenazan a quienes se resisten.

"El crimen organizado pone a candidatos como si fuera partido, además a la mala. Hacían trampa entre partidos y ahí estaba, pero en el caso del partido del crimen organizado es 'va ser este y tú no te metas, ni tú, o si te metes no hagas campaña, te desapareces y si no atente a las consecuencias'", refirió.

"Eso no, vamos a qué no se le quite el derecho al pueblo de elegir a sus autoridades".

Yo no soy Fox, asevera AMLO

En ese marco, López Obrador habló de lo incipiente que es la democracia en México y se lanzó de nuevo contra el expresidente Vicente Fox a quien acusó de traicionar a los ciudadanos, que decidieron sacar al PRI de Los Pinos en el 2000.

"Con todo respeto, yo no soy Fox que llegó con la bandera de la democracia y traicionó a la democracia, porque operó todo lo del fraude de 2006", manifestó.

Sostuvo que ahora existen condiciones para el ejercicio democrático, gracias a que las Instituciones electorales buscan ser cada vez más independientes.

Durante la conferencia, el presidente fue informado de que el gobernador priista de Hidalgo, Omar Fayad, anunció su adhesión al acuerdo electoral al que convocó en días pasados, para no entrometerse en los comicios y denunciar a quien lo haga.

