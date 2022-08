Este lunes arranca el ciclo escolar 2022-2023 en poco más de 25 millones de escuelas de educación públicas y privadas del país, donde ya se acordaron acciones para prevenir contagios de Covid-19.

¿Pero qué se hará en cada uno de los planteles para prevenir los contagios del virus que circula desde 2020 en territorio nacional?

🗞️ #SEPinforma

Damos a conocer la lista sugerida de útiles escolares para #educación preescolar, primaria y secundaria para el #CicloEscolar 2022-2023, que dará inicio el próximo lunes 29 de agosto.

🔗 https://t.co/l8soizFuIv pic.twitter.com/431Ecgp3eX — SEP México (@SEP_mx) August 23, 2022

He aquí algunas de las acciones que se encuentran en la Guía operativa para la organización y funcionamiento de los servicios de Educación Básica. Ciclo escolar 2022-2023.

- Portar correctamente el cubrebocas durante toda la jornada.

- Si algún estudiante, docente o del personal de la escuela presenta cualquier síntoma o signo de enfermedad respiratoria debe quedarse en casa y seguir las indicaciones del personal médico.

- Tomar la temperatura en la entrada de la escuela y verificar que no sea mayor a 37.5°C. Se recomienda usar termómetros sin mercurio que no requieran del contacto físico, como los infrarrojos.

- Realizar el lavado de manos al ingresar al plantel. Asimismo, es importante desinfectarlas de manera constante utilizando alcohol en gel al 70%.

- Mantener, por lo menos, una distancia de 1.5 metros.

- Evitar compartir o intercambiar materiales. Es importante que cada docente y estudiante use su propio material.

- Limpiar y desinfectar el mobiliario y espacio utilizado al inicio y al término de la jornada. h) No consumir alimentos en los salones. i) Queda prohibida la venta y/o consumo de alimentos y bebidas chatarra dentro de las escuelas.

- Mantener ventilados los salones, abriendo puertas y ventanas y permitiendo la entrada de la luz del sol. 2.2.

En los Centros de Atención Infantil (CAI) se continuará con la Estrategia Burbuja, que consiste en conformar e identificar los grupos de niñas y niños que permanecen juntos todo el día, manteniendo la sana distancia en los momentos de recreación y alimentación.

La Guía operativa precisa que todas las medidas implementadas deberán considerar las características físicas, emocionales y sensoriales de los estudiantes con discapacidad, dificultades severas, trastornos y/o actitudes sobresalientes para prevenir, minimizar o eliminar las barreras para su aprendizaje y participación.

Con información de El Universal.

TE PUEDE INTERESAR:

SEP probará en mil escuelas plan de estudios “ad hoc” a la 4T

SEP: Estos cubrebocas no serán admitidos para el regreso a clases

Regreso a clases: esta es la lista de útiles escolares para cada grado