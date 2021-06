Guillermo Ochoa hace oficial su participación en Tokio 2020

Edgar Contreras

MÉXICO.- El arquero mexicano, Guillermo Ochoa confirmó que será uno de los refuerzos de la Selección Olímpica.

El guardameta ‘Memo’ Ochoa ya estuvo en Atenas 2004, pero Tokio 2020 le ofrece la oportunidad de jugar la competencia por primera vez en su carrera.

"Es sin duda fantástico, algo que me ilusiona. Me ha tocado vivir a lo largo de mi carrera mundiales, me ha tocado estar en unos Juegos Olímpicos sin haber jugado y eso me genera más ilusión ahora, poder estar participando, jugando, y poder ganar una medalla, que es lo que el país quiere", dijo Memo a ESPN.