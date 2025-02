Hallan muerto a Marco Ebben, narcotraficante vinculado al "Mayo"

Durante la tarde del 13 de febrero, se reportó el asesinato de Marco Ebben, un presunto narcotraficante neerlandés vinculado a Ismael “El Mayo” Zambada, en el municipio de Atizapán, Estado de México.

La información fue difundida en redes sociales por el periodista Antonio Nieto, quien detalló que la víctima recibió varios disparos.

El ataque ocurrió antes del mediodía, cuando dos sujetos abrieron fuego contra Ebben mientras se dirigía a su camioneta.

Marco Ebben, a Dutch drug trafficker wanted by federal authorities for his ties to Ismael “EL MAYO” Zambada and who was seen in Culiacan working for “LA MAYIZA” was murdered this Thursday in Atizapán, State of Mexico.



