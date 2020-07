Hanna causa severas afectaciones en el norte del país

Ciudad de México.- La tormenta tropical "Hanna" se localiza en tierra a 30 km al oeste-suroeste de Ciudad Camargo lo que genera lluvias y fuertes vientos en Tamaulipas y Nuevo León, de acuerdo con Conagua.

Debido a los efectos de la tormenta, autoridades mantienen una zona de vigilancia desde Barra El Mezquital, Tamaulipas, hasta la frontera de México con Estados Unidos, en la desembocadura del Río Bravo.

"Hanna" provoca lluvias de intensas a torrenciales en Tamaulipas y Nuevo León; muy fuertes a intensas en Coahuila y fuertes en San Luis Potosí.

Tormenta tropical"Hanna" reporte a las 11:30 horas:



1 persona desaparecida en Nuevo León y 3 personas desaparecidas en Tamaulipas.



Árboles y lonas caídas en Nuevo León. @AztecaNoticias #HechosPrimeraLínea pic.twitter.com/oJ1IeMNtHY — Claudia Mollinedo (@mollinedoficial) July 26, 2020

"Las lluvias podrían generar aumento en los niveles de ríos y arroyos e inundaciones en zonas bajas, además se pronostican rachas de viento de90 km/h en Nuevo León y Tamaulipas; con rachas de 70 a 80 km/h en Coahuila.

"Así como oleaje elevado de 2 a 3 m y posible formación de trombas marinas en la costa de Tamaulipas", informó Conagua en un comunicado.

Cortes de energía, inundaciones severas, así como árboles y anuncios caídos, es el saldo que dejó hasta el momento el paso de la tormenta tropical "Hanna" por Reynosa.

Durante la noche comenzaron a sentirse los efectos en la región fronteriza de Tamaulipas con rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora y lluvias intensas.

Aunque las autoridades aún no precisan los daños de manera oficial, en varios sectores se registran acumulaciones de agua y apagones.

Reportan cuatro desaparecidos

El coordinador Nacional de Protección Civil, David León, reveló que hay dos reportes de personas desaparecidas en Nuevo León y Tamaulipas, asociados a los efectos de la tormenta tropical "Hanna" en el noreste del País.

"(Hay) dos reportes de personas desaparecidas, uno en el caso de Nuevo León, tres personas en el caso de Reynosa, Tamaulipas, que estamos por supuesto dándonos a la tarea de buscar a estas personas y de confirmar en su caso cualquier resolutivo de esos dos reportes", afirmó.

"Lo más importante, independientemente de que la categoría de este ciclón tropical pueda descender, lo más importante es que el riesgo continúa latente y que no debemos de exponernos durante su paso"

En un video subido esta mañana Internet, el funcionario dijo que los daños hasta el momento han sido algunos postes, lonas, árboles y espectaculares caídos, así como anegaciones, inundaciones, y cortes a la energía eléctrica.

Durante un trayecto terrestre de Monterrey, Nuevo León, a Saltillo, Coahuila, León comentó que hay más de 10 mil elementos del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional desplegados en la zona de afectación del sistema y trabajando en coordinación con autoridades locales.

"Los más importante, el recordatorio más importante para todos quienes vean este video es que antes de la lluvia debemos resguardarnos, durante la lluvia no debemos ponernos en riesgo, no transitar, no cruzar el cause de un río", afirmó.

"La lluvia es muy importante para dotar de agua potable a nuestras familias, para poder tener riego en nuestras parcelas, lo mismo para producir energía en algunos puntos del País, pero lo que tenemos que evitar es el riesgo"

León mencionó que en caso de ser necesaria la evacuación de personas en la zona fronteriza de Tamaulipas, se habilitaron dos albergues temporales en Reynosa.

"Hanna" es el sistema número 12 que se presenta en esta temporada de ciclones y lluvias que arrancó el 30 de mayo pasado y que concluye el 30 de noviembre, de los cuales también han afectado el territorio nacional "Amanda" y "Cristóbal".

(Con información de Agencia Reforma)