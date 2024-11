‘Hasta nos va a ayudar’: asegura AMLO sobre paro del Poder Judicial

En Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el paro de labores del Poder Judicial ‘hasta nos va a ayudar’, ya que sólo así, los juzgadores dejarán de liberar a los criminales.

Durante su conferencia matutina, sostuvo que a los ciudadanos simplemente no les importará la huelga anunciada.

“Han decidido los del Poder Judicial irse a una huelga, a la mayoría de los mexicanos no les va a importar, yo les diría con toda franqueza y respeto, hasta nos va a ayudar”, expresó el mandatario.