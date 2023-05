'Hay que aguantar un poco'; Sheinbaum responde a Ebrard por encuesta

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, consideró que todavía "hay que aguantar un poco" para que Morena pueda definir las reglas para la encuesta del candidato presidencial de 2024.

Las declaraciones de la mandataria capitalina surgen como respuesta al canciller mexicano Marcelo Ebrard, quien aseguró que Morena debe definir las reglas para evitar la guerra sucia y las reglas de la contienda interna.

Al ser cuestionada sobre si entre las 'corcholatas' presidenciales se han registrado guerra sucia como indica el canciller, Claudia Sheinbaum aseguró que de su parte no ha sido así.

"Pues de nuestra parte no, eso lo puedo decir no sé si hay de otros (guerra sucia), pero espero que no sea así", mencionó.