AMLO sospecha de vacunación con aire; “Hay que ver si no fue montado”

Claudia Guerrero

MÉXICO.- Durante la conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador, se expresó sobre la circulación de videos son supuestas dosis “vacías” aplicadas durante la jornada; dijo que se tendría que ver si no hubo un "montaje" en un video donde se muestra que una voluntaria inyectó a un adulto mayor con una jeringa vacía en la Alcaldía Gustavo A. Madero.

"Resulta que hay un caso en donde están poniendo una inyección, un caso, se han aplicado aquí en la Ciudad de México, donde fue este incidente, como un millón 200 mil vacunas, entonces de repente un caso lo vuelven nota naciona l. No, lo que hay que ver es si no fue montado”.

"Porque son capaces de todo, no sé usted, pero yo conozco un periodista y un canal de televisión que era especialista en montajes. Entonces, no les tengo confianza, me llamó la atención. Esa (imagen) la difundieron, que le estaban inyectando y no tenía nada", comentó en conferencia matutina”