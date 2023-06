Guadalupe Mora, hermano del fundador de las autodefensas de Michoacán, Hipólito Mora, responsabilizó a las autoridades federales y estatales de dejar solo al activista, asesinado este jueves en La Ruana, en la región de Tierra Caliente.

"Le dije: 'aquí andan éstos para que tengan cuidado', me dijo 'ah ok, gracias', y me vine a la casa, me subí dos pisos, vivo como a 50 o 60 metros de la cancha donde están los militares me subí a la azotea y no estaban, no había nadie, ni una patrulla, y en todo el pueblo no estaban" , señaló el hermano de Hipólito, quien desde 2013 acusó extorsiones del crimen organizado.