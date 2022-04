Hijo de AMLO pide a Elon Musk “limpiar” Twitter de bots.

José Ramón López Beltrán, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, no perdió la oportunidad y pidió a Elon Musk, próximo dueño de Twitter, que limpie la red social de bots y de corruptos.

Tras el anuncio oficial de la venta de Twitter por 44 mil millones de dólares, el hijo de AMLO le envió una petición especial a través de un mensaje en la red social del pájaro azul.

López Beltrán pidió específicamente que Musk elimine los bots políticos y corruptos de Twitter México, donde se le ha señalado por la opacidad de sus negocios, y en especial, por la “casa gris” en Texas que tanto revuelo y dolores de cabeza causó a su padre, el presidente de México.

.@elonmusk: Now that you are the big owner of @twitter you can make amazing changes in this cool platform. Clean the @TwitterMexico administration and erase all the mean evil bots using by corrupt politicians. For the good of the freedom, for the universal fraternity 🇲🇽🌎🌍🌏😎. https://t.co/Kt6LU70bN9