¿Contento con home office? Esto opinan los especialistas

Nallely Hernández

Ciudad de México.- Para los trabajadores, el tema sanitario obligó a dejar repentinamente las tradicionales oficinas para reemplazarlas por home office, sin embargo en el mediano y largo plazo será necesario regresar a los centros de trabajo, coincidieron especialistas reunidos en una videoconferencia organizada por IOS Offices.

Durante el encuentro señalaron que los trabajadores deberán adaptarse tanto en infraestructura, como en temas sociales, y las empresas deberán garantizar las condiciones para laborar en casa y así evaluar el futuro de los espacios de trabajo tras el efecto del Covid-19.

Diego Cervantes, vicepresidente comercial de Herman Miller México y AL, comentó que difícilmente las oficinas serán reemplazadas por completo, sino que se complementarán con el trabajo a distancia.

"No lo va a sustituir, sí será un complemento. No todo mundo va a poder regresar de aquí a 3 años al 100 por ciento, por lo que se tendrán que buscar espacios flexibles, como los coworking, hacer home office, pero el corazón de las empresas seguirán siendo las oficinas", dijo.

Adrián García Iza, presidente de IOS Offices, expuso que para el trabajo en casa los principales retos serán temas básicos de infraestructura como suministro constante de luz, conexión a internet, entre otros temas que dependerían del trabajador.

Hecho circunstancial

Ante ello, Cervantes señaló que incluso por temas como el clima y la seguridad de los sistemas de internet será complicado tener en casa condiciones adecuadas para trabajar, por ejemplo la temporada de verano en el norte del País, obliga a contar con sistemas de clima, lo cual pegará en la economía del trabajador.

"No lo va a sustituir. Pensemos en aquellas personas que están muy tranquilas en su home office, pero no les ha llegado el recibo de la luz", dijo el directivo de Herman Miller.

Para los especialistas la aplicación generalizada del trabajo a distancia fue un hecho circunstancial y no planeado, por lo que los resultados vistos hasta ahora no deben ser el parámetro para evaluar el home office.

Juan Carlos Baumgartner, socio fundador de Space, consideró que los trabajadores tienen un confinamiento obligatorio, en el que incluso no cuentan ni con el equipo ni los espacios adecuados para realizar su trabajo, por lo que de buscar aplicar a largo plazo el trabajo remoto, deben garantizarse las condiciones en casa.

"Estamos encerrados en nuestras casas, en arresto domiciliario, cuando la gente no tiene nada más que hacer se pone a trabajar. (El home office) sí probó que la tecnología nos ayuda.

"Pero sí quieres hacer trabajo remoto tienes que hacer cosas que no se están haciendo como preparar las instalaciones de las personas que se van a ir, decidir temas de tecnología, recursos humanos", indicó.

Separación de lugares

En tanto, Luis Méndez, vicepresidente comercial de Coldwell Banker México, dijo que incluso los niveles de productividad alcanzados en las semanas de cuarentena responden a una carga excesiva de trabajo y que los colaboradores no dejan de laborar ni en descansos por la suposición de que no tienen nada más que hacer.

Señaló que para los trabajadores es necesario tener separados físicamente sus tres lugares principales: trabajo, familia y esparcimiento, pues no es sano concentrar todo en un mismo sitio.

"El home office nos enseñó que podemos seguir conectados, pero dista mucho de lo que ocurre en los centros de trabajo.

"En las oficinas es donde encontramos ese sentido profundo de productividad y de trabajo", comentó.

Los especialistas consideraron que es necesario que las empresas entiendan que no deben aplicar un regreso sin cambios a las oficinas, sino que deben reconfigurar sus espacios para garantizar a sus colaboradores seguridad física y mental.

"No me gusta la idea de 'regreso', porque asume que volvemos a algo que dejamos, y una de las cosas que tenemos que entender es que el mundo que dejamos ya no existe", explicó Baumgartner.