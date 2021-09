Hospitales privados presentan abusos en cobros de sus servicios: Profeco

El titular del Profeco presentó el "Quién es quién" en las aseguradoras y los hospitales privados.

Criticó que los hospitales privados incurren en cobros diferenciados cuando están asegurados, usualmente más altos, y cuando el consumidor está en esa situación, además que suelen prescribir estudios innecesarios. "En diversas ocasiones el diagnóstico considera padecimientos diferentes a los reales; se presentan abusos en cobros de medicamentos o instrumental utilizado, y algunos hospitales piden un depósito sin informar al asegurado, o por montos superiores al deducible".

Además, dijo que las compañías aseguradoras detectaron un encarecimiento en los precios al público de hospitales y proveedores de servicios hospitalarios entre 15 y 20 por ciento.

Reportó que de enero de 2019 al 25 de septiembre de 2021, la Profeco ha recibido 418 quejas en contra de hospitales, clínicas y sanatorios a nivel nacional.

Los centros médicos que con el mayor número de denuncias son:

Hospitales Star Médica.

Operadores de Hospitales Ángeles.

Hospitales Médica Sur.

Centro Hospitalario Universidad.

Centro Médico del Noroeste.

Las principales quejas y denuncias entre aseguradoras y hospitales privados son por no exhibir precios, no respetar los precios exhibidos, cobros indebidos, excesivos o injustificados; negativa a proporcionar el servicios así como no realizar reembolsos.

