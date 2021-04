Hoy inician las clases presenciales en primarias de Campeche

MÉXICO.- Este lunes volvieron a las instancias educativas 137 escuelas presencialmente en forma escalonada y bajo estrictos protocolos sanitarios, maestros vacunados y niños sanitizados y con carea en Campeche.

Un ejemplo, sería la primaria "Valentín Gómez Farías" fue una de las primeras escuela en esta entidad. Esta pequeña comunidad de menos de 500 habitantes, fue uno de los 137 sitios de Campeche en abrir las clases de primaria en forma presencial, y buscando que posteriormente puedan hacerlo en los otros niveles educativos.

🔵 Retoman en #Campeche las clases presenciales.



➡️ Con 137 escuelas primarias de comunidades rurales y donde hay problemas de conectividad, Campeche se convertirá oficialmente, en el primer estado en reactivar las clases presenciales, tras un año de haber sido suspendidas. pic.twitter.com/62rhFtbEYi — RID Noticias 🇲🇽 • Red de Información Digital (@RIDNoticias) April 19, 2021

Todas las escuelas que este lunes recibieron a padres de familia y niños, después de varios meses de ausencia por el Covid-19, se ubican en zonas rurales, es decir, aún no abrió ninguna de las que se encuentran en la Ciudad de Campeche.

En la escuela primaria "Valentín Gómez Farías" del ejido de Montebello, del municipio de Hecelchakan, Campeche, desde temprana hora, personal de intendencia, lavo terraza y salones de clases, uso detergente y sanitizante para cumplir con las medidas sanitarias dispuestas por la pandemia.

Ahí, el director Jacinto Javier Uc Ordoñez, manifestó que los niños de 1o y 4o. Grado ingresaron a las 8:00 am y terminarán a las 10:30 am y los de 5o y 2o. año escolar de 10:30 a 11:30 am y los de 3o y 6o año de 11:30 a 1:00 de la tarde. El esquema es de ingreso "escalonado" y solamente se permitió 4 alumnos por clase y salón.

Son en total 43 alumnos de primaria de esta escuela del ejido de Montebello. Los padres de familia de esa comunidad dependen de la agricultura de temporal.

El primer niño en ingresar a la escuela tras meses de ausencia, fue Ángel AndersonTun Ake de 6 años edad, quien cursa el primer año de primaria. En esa comunidad no cuentan con internet, por lo que no tuvieron la posibilidad de estudiar en línea como ocurrió en otras poblaciones.

Al desatarse la pandemia, los dos maestros de la escuela acudían una vez por semana para poner tareas a los niños a fin de que no se atrasaran, reveló el director Uc Ordoñez.

La escuela primaria Venustiano Carranza Canasayab, Campeche, comunidad rural fue uno de los primeros 137 planteles que reiniciaron este lunes clases presenciales, 400 días después de haber sido ordenado el confinamiento por la pandemia #COVID19 📹 @lajornadaonline pic.twitter.com/rQqdu10sph — La Garrapata S-22 (@LagarrapataS22) April 19, 2021

