¿Cuánto costará el Huawei Mate X en México?

MÉXICO.- El nuevo teléfono flexible y 5G de Huawei ha sido una de las propuestas más interesantes de la firma china en este Mobile World Congress, y es que no solo destaca en innovación, sino que además presume de ser el único smartphone 5G del mundo listo para funcionar en cualquier red de alta velocidad, cuando su competencia no es capaz de hacer lo mismo.

Pero dejando de lado estos temas, una de las cosas que más destacó de la presentación del Huawei Mate X fue su precio, el cual es el más alto en un teléfono desde hace más de 20 años

Puede que el costo esté justificado, puede que no, eso dependerá de cada quien, pero lo que sí es un hecho es que esta tecnología irá bajando de precio conforme se vaya popularizando, pues así ha pasado con otros lanzamientos en años anteriores, indica el portal de noticias Unocero en su sitio web.

Además, es muy probable que el Huawei Mate X no llegue a México, y la razón principal es porque aquí no habrá redes 5G pronto, quizá ni siquiera en 2020 haya una red 5G en México, sin embargo, el Mate X también puede funcionar en una red 4G, pero no tendría mucho sentido lanzarlo solo por su flexibilidad si no le vamos a poder sacar todo el provecho posible a este dispositivo.

¿Cuál sería el precio del Mate X en México?

Aun con ello es interesante hacer un ejercicio para saber cuánto costaría el dispositivo, cuyo precio podría ser el siguiente:

Mate X en Europa: 2,299 EUR / 50, 200 MXN al tipo de cambio.

Mate X en México: 48,199 MXN.

¿De dónde sale este precio? Bueno, pues si nos fijamos en los últimos lanzamientos de la marca, sobre todo los de 2018 podemos ver que los teléfonos de Huawei en México se venden en un precio mucho menor en comparación al costo fijado en Europa con base en el tipo de cambio.

En promedio el precio baja entre los 1,500 y 2,000 pesos, por lo que en caso de que el Huawei Mate X se venda en México, entonces el precio podría ser más bajo en nuestro país, aunque aún con ello sería un teléfono que pocos podrían pagar.

Ya nos esperábamos que el precio de estos teléfonos fuera elevado, pero como lo hemos mencionado es probable que en un par de años el costo comience a bajar de forma importante.