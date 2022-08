Identifican a los presuntos asesinos del periodista en Guanajuato

El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo informó que están identificados los probables responsables del asesinato del periodista Ernesto Méndez y que se encuentran a la espera de que un juez emita una orden para su detención.

Los responsables del ataque utilizaron dos armas de fuego, de acuerdo con los elementos balísticos de dos calibres localizados en el bar en el que estaba el director del periódico Tu Voz, en el municipio de San Luis de la Paz.

Ante periodistas que exigían justicia por el homicidio de Ernesto Méndez, en un ataque perpetrado por hombres armados que entraron a su negocio la noche del martes pasado, el mandatario afirmó que hay avances en las investigaciones.

"Ya se tienen identificados a unos probables responsables, siguen los trámites judiciales, las audiencias para poder girar la orden de aprehensión. Estamos a horas de que se pueda solicitar y dar con los responsables y que se haga justicia. No queremos dar mucha información porque no podemos alertar a (...) los responsables; lo único que les puedo adelantar es que existen dos calibres que fueron usados de armas de fuego", dijo.

Luego de que revelara que la fiscalía abrió cuatro líneas de investigación para establecer el móvil del asesinato, Rodríguez Vallejo comentó que la hipótesis más sólida está relacionada con el negocio en donde ocurrieron los hechos (del que Ernesto Méndez era propietario).

El gobernador comentó que la secretaria de Gobierno, Libia Denisse García, tiene instrucciones para que sigan las mesas (encuentros) con los periodistas a fin de saber si hay alguna amenaza en su contra y, en su caso, se activen los protocolos (de protección) y que ningún periodista ponga en riesgo su vida por ejercer el periodismo.

Durante la administración del gobernador estatal, tres periodistas han sido privados de la vida: Israel Vázquez, Elihu Ojeda, ambos en Salamanca; Ernesto Méndez, en San Luis de la Paz, además del excamarógrafo Enrique Sosa en León.

Autoridades del Gobierno de Guanajuato revelaron que los homicidas del periodista #ErnestoMéndez ya están identificados y se trabaja para dar su paradero; familiares exigen justicia.#DePisaYCorreTV con @PamCerdeira y @ponchovpof pic.twitter.com/cjhsFMyZ13 — Imagen Televisión (@ImagenTVMex) August 5, 2022

Protestan periodistas

Periodistas guanajuatenses exigieron justicia para el periodista Ernesto Méndez, asesinado a tiros la noche del martes. "¡Justicia para Ernesto!", expresaron a gritos, en cartulinas y en mensajes escritos en cubrebocas. En la barda y jardinera externa de la fiscalía, dejaron a la vista mensajes con reclamos de "No más violencia contra los periodistas", "Prensa, ¡no disparen!".

Un grupo de reporteros se manifestó luego de que el gobernador participara en la exposición de La Gran Fuerza Aérea de México, en el Inforum.

En la ciudad de Guanajuato, el gremio exigió que se esclarezca y no quede impune la muerte del periodista. "Ernesto era un buen periodista, profesional, no tenía problemas con nadie, era querido por su familia y amigos. No le hacía daño a nadie", dijeron colegas. Méndez es velado en una casa familiar, en la comunidad 5 de Mayo, San José Iturbide.

Periodistas de luto ✍🏼 📸 🗞



Noviembre 2020 por Israel Vázquez; enero 2022 por José Luis Gamboa, Margarito Martínez y Lourdes Maldonado; julio 2022 por Enrique Sosa; agosto 2022 por Ernesto Méndez.



¡Ni un nombre más! Ya no queremos seguir protestando; queremos paz y seguridad. pic.twitter.com/2lAcjusOY9 — Alex Ramblas⚡️ (@alexramblasr) August 4, 2022

(Con información de El Universal)