¡No hay respeto! Iglesia fue engañada para grabar 'Niña bien'

CIUDAD DE MÉXICO.- Con mentiras, así fue como lograron grabar 'Niña bien' el video que se hizo viral porque te invita a votar por 'ya sabes quién' en las instalaciones de una capilla de la Iglesia por lo tanto la Arquidiócesis no recibirá ninguna sanción, así lo dijo el cardenal Carlos Aguiar Retes.

De acuerdo con el portal López Dóriga Digital, “fue un engaño, fue algo que no se debió de haber hecho y, si influye o no porque estamos en un proceso electoral, las autoridades electorales serán las que tendrán que intervenir”, detalló en una conferencia de prensa.

Aguiar Retes aseguró que ya se entregó toda la información correspondiente del video que fue grabado el 1 de marzo en una capilla de la delegación Benito Juárez.

“Nuestra obligación era dar los datos de lo que pasó y las instancias que están para eso son las que tienen que intervenir”, detalló.

El video titulado “La niña bien invita a votar por ya sabes quién ”, se grabó en la capilla San Sebastián de Xoco, delegación Benito Juárez, sin el consentimiento del responsable de la parroquia de Nuestra Señora de la Esperanza, a la cual está adscrita la capilla referida, en donde a cambio se recibió 15 mil pesos.

