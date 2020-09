Ignora Segob a familiares de víctimas de violencia

MÉXICO.- Los familiares de víctimas de la violencia que habían anunciado que saldrían del edificio de la CNDH, tomado desde el jueves, acusaron que la Secretaría de Gobernación los dejó plantados, por lo que permanecerán ahí, junto con los colectivos de feministas que han prometido convertir el edificio en un refugio para familiares de mujeres asesinadas.



"Nos volvieron a ignorar otra vez y no nos podemos ir sin la certeza de que nos van a resolver nuestros problemas", dijo Delia Quiroa, quien desde 2014 busca a su hermano Roberto secuestrado en Tamaulipas, presuntamente por el Cártel del Golfo.

Afirmó que personal de la oficina del subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Alejandro Encinas, aseguró que irían a la CNDH e incluso los comunicarían con él, pero no fue así.



"Me dijeron que iban a venir para llevarnos con Alejandro Encinas, incluso me dijeron que me iba llamar por teléfono Alejandro Encinas, por eso dijimos que ya nos íbamos a salir, pero ni habló Encinas ni llegó Gobernación", denunció.