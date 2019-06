Impugna SCT suspensión de aeropuerto Santa Lucía

Víctor Fuentes

Agencia Reforma

Ciudad de México.-La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) impugnó la primera de cuatro suspensiones definitivas que, por tiempo indefinido, impiden iniciar obras del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, mientras no se cuente con múltiples estudios previos.



El director general adjunto de Procesos Contenciosos de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SCT, Gerardo Zamora, presentó el miércoles el recurso de revisión para cuestionar la suspensión otorgada el pasado 7 de junio por el Juez Décimo Tercero de Distrito en Naucalpan, Agustín Buenrostro Massieu.



La SCT es la que, en estos juicios, representa al Presidente de la República, pero otras dependencias que son autoridades responsables en el amparo, también podrían sumar recursos contra la suspensión.

El recurso de SCT fue turnado a uno de los cuatro tribunales colegiados en materia administrativa con sede en Naucalpan, dos de los cuales, el Primero y el Tercero, ya han otorgado suspensiones provisionales en algunos de los amparos del colectivo #NoMásDerroches.

El tribunal no tiene plazo para resolver, pero es poco probable que lo haga antes de septiembre, pues el Poder Judicial no labra la segunda quincena de julio, y el trámite de estos recursos suele tomar varias semanas.



Hay otras dos suspensiones definitivas contra Santa Lucía, otorgadas el 17 de junio por el Juez Octavo en Naucalpan, Miguel Angel Burguete, que aún no son impugnadas por el gobierno, y #NoMásDerroches ha dado noticia de una más, pero se desconoce qué juzgado la dictó.



La suspensión definitiva concedida por Buenrostro no prohibe el aeropuerto en Santa Lucía, pero sí la condiciona a dos requisitos.



El primero es el visto bueno del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), en el trámite SA-08/2019, para determinar si en la zona existen monumentos arqueológicos que pudieran ser afectados por las obras.



Además, la conclusión del trámite de Manifestación de Impacto Ambiental, que la Secretaría de la Defensa Nacional tramita ante la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental, expediente número 15EM2019V0064, en etapa de consulta pública.



"La suspensión definitiva parte de la base relativa a la protección del medio ambiente y los bienes que sean considerados patrimonio arqueológico, histórico y/o paleontológico en la zona en donde se construirá el proyecto aeroportuario, de manera que no prohíbe, en modo alguno, la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, sino que única y exclusivamente se concede para que no se ejecuten las obras hasta en tanto no se cuente con el resultado favorable de los estudios", aclaró el juez.



En la sentencia, el juez cita el reporte que le rindió el INAH sobre salvamento de vestigios.



"La Dirección de Salvamento Arqueológico continúa con las gestiones técnicas y legales con la Sedena para su ejecución, a efecto de contar con un instrumento legal que le brinde la posibilidad de acceder al polígono de la obra, así como contar con recursos financieros para llevar a cabo los trabajos necesarios para la recuperación y protección de los vestigios arqueológicos y paleontológicos que hay o se presume que existen", informó el INAH.