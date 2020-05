(VIDEO) Estacionamiento del IMSS será usado como hospital para pacientes con Covid-19

Ciudad de México.- Zoé Robledo, titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), anunció que a partir del próximo viernes, un hospital temporal con 40 camas para atender a pacientes con Covid-19, empezará operaciones en un estacionamiento de la subdelegación norte del Instituto.

Robledo subió un video a su cuenta de Twitter, grabado durante su visita de supervisión a este sitio ubicado en la subdelegación del IMSS de la Zona Norte. Especificó que se contará con dos pabellones, cada uno, con 20 camas.

En el estacionamiento de la Subdelegación @IMSSCDMXNorte se está habilitando un nuevo hospital móvil de expansión de @Tu_IMSS para pacientes #COVID19



Lo más importante es crecer. Son 40 camas adicionales para la CDMX. Gracias a nuestro personal por lograr que esto sea posible. pic.twitter.com/jq6ovbRhrS — Zoé Robledo (@zoerobledo) May 9, 2020

"Estamos en un estacionamiento, aunque ustedes no lo puedan creer, un estacionamiento de una subdelegación, la subdelegación norte de aquí de la Ciudad de México del Instituto Mexicano del Seguro Social. Es temporal pero no es improvisado", aseguró.

Refirió que este hospital de expansión se acondicionó para poder atender a un mayor número de personas con el virus que requieran servicios de hospitalización.

"Ese es el día en que se empieza a recibir pacientes Covid (viernes 15 de mayo). Estamos en una de las partes más duras, sobre todo aquí en la Zona Metropolitana del Valle de México, no solamente en la Ciudad, sino también en el Estado de México y por eso hay que crecer hay que estar listos para cualquier situación”

"Estamos listos en los hospitales porque tenemos a grandes personas a un personal muy comprometido que está sacando la casta y haciendo valer el peso del águila del Seguro Social, pero también en estos espacios en donde nuestro personal crece y se crece", agregó.

En el video de 4:15 minutos, Víctor Hugo Borja, director de prestaciones médicas del IMSS detalló que es un hospital temporal dedicado a la atención de pacientes críticos. E informó que cada cama contará con ventilación mecánica y el área está apta para cuidados intensivos.

"Nos va a permitir ampliar toda la capacidad que tiene el área norte de la Ciudad de México en los distintos hospitales más en estas siguientes semanas cuando más lo vamos a necesitar", dijo.

En tanto, el arquitecto Jaime Latapí indicó que además, este sitio facilita que personal de salud tenga a la mano todo lo necesario para su labor.

Mencionó que se posee aire acondicionado, gases los controles y la separación en espacios.

"Todo esto tiene filtros hacia afuera y hacia adentro ¿Qué significa esto? que el aire acondicionado que tienen los filtros especiales, que se llaman HEPA entran aquí y luego sale el aire y es purificado y filtrado en otros sistemas con luz ultravioleta y el drenaje está clorificado", explicó.

"Todo es para proteger no nada más a la parte interna, () si no para no comprometer a la gente que está pasando por aquí, o gente que deambule o que viva cerca de aquí. Entonces esta unidad es para eso, es un sistema para cuidar a la persona que trabaja aquí y labora etcétera", agregó.

Finalmente, José Antonio Zamudio, titular de la oficina de representación del IMSS en la Ciudad de México Norte indicó que este espacio cumple con tres criterios: dignidad, seguridad y eficiencia, con lo que el derechohabientes será tratado dignamente y se respetará la seguridad de los trabajadores.

