IMSS me ofrece $88 mil por mi útero y piernas: joven víctima de negligencia.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ofreció 88 mil pesos a Vanessa Dib Velazquez, joven que perdió sus piernas, útero y ovario por un caso de negligencia médica en un hospital de Querétaro.

De acuerdo con declaraciones que dio N+ Media (antes Noticieros Televisa), el Seguro Social le ofrece esa cantidad de dinero como compensación por la mala praxis en el Hospital General Regional número 1 de Querétaro, al que acudió sólo para retirarse el Dispositivo Intrauterino (DIU).

“Me ofrecen 88 mil pesos por la reparación del daño, ¿Yo le pregunto a los médicos si eso valen sus piernas? Con gusto se los pago para que me regresen las mías”.

Vanessa, hoy de 31 años, afirmó que el Instituto ni siquiera le ha ofrecido una disculpa por el caso, que comenzó en 2018.