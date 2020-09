México: Médicos del IMSS logran primer trasplante pediátrico en plena pandemia (VIDEO)

Natalia Vitela

Ciudad de México.- Rodrigo, de casi 2 años de edad, paciente del IMSS, fue trasplantado de un segmento de hígado de su mamá y se convirtió en el primer paciente pediátrico injertado de este órgano durante la emergencia sanitaria por Covid-19.

Roberto Ortiz, Coordinador de Programas Médicos de la Coordinación de Donación y Trasplantes del IMSS, indicó que este procedimiento se llevó a cabo en la Unidad Médica de Alta Especialidad de Pediatría en Jalisco, bajo los más rigurosos estándares de higiene y seguridad tanto para el paciente como para la madre del menor.

Ortiz detalló que, para la atención de Rodrigo, fue necesaria la colaboración de tres especialistas del Centro Médico Nacional Siglo XXI de la Ciudad de México, para sumarse al excelente equipo local en el Centro Médico Nacional de Occidente, y lograr con éxito esta intervención quirúrgica.

Juan Manuel Zertuche Coindreau, pediatra de la UMAE del CMNO, enfatizó que para el Instituto es motivo de orgullo haber realizado este procedimiento quirúrgico, sobre todo, en el marco de esta pandemia.

Por su parte, Kirenia Pavón Cruz, madre del menor y donadora de un segmento de su hígado, hizo un llamado a las madres de familia que se encuentran en esa misma situación, a no tener miedo y darles una oportunidad de vida a sus hijos.