Arranca operación la Plataforma Nacional de Transparencia

Ciudad de México.- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) presentó el Buscador de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), que facilita a los ciudadanos la localización de los datos concentrados en los sistemas que componen la plataforma.

Para simplificar la localización de los datos más solicitados, el buscador cuenta con cinco ejes temáticos: trámites, servicios, remuneraciones, contratos y directorio.

El buscador es resultado de un trabajo en coordinación con los órganos garantes que integran el Sistema Nacional de Transparencia (SNT), particularmente el de la Comisión de Tecnologías y Plataforma Nacional de Transparencia.

Durante la presentación, el comisionado presidente del Inai, Francisco Javier Acuña Llamas, destacó que el buscador simplificará la búsqueda de información, lo que facilitará a las personas la localización de los datos que les interesan entre el gran número de registros que contiene el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (Sipot) y solicitudes de acceso a la información.

🔶Entra en operación buscador de la Plataforma Nacional de Transparencia para simplificar y ampliar el acceso a la información#INAIinforma https://t.co/V05cjQNxce pic.twitter.com/3PEYcKxsZv — INAI (@INAImexico) August 12, 2020

"La información no es poder, la información es servicio y no puede ser servicio si no es fácil de ejecutar, aun por los que no tenemos destreza, por los que no somos nativos digitales", indicó.

Por otra parte, el comisionado del Inai, Oscar Guerra Ford, destacó: "lo que hoy ponemos a disposición de todos los particulares, de los ciudadanos es una herramienta muy útil para la búsqueda de información que contiene la PNT, tanto en materia de solicitudes de información como obligaciones de transparencia".

Esta herramienta buscará entre 9 millones de solicitudes que se han presentado de forma electrónica en la Federación y en las diversas entidades del país, así como en los 3 mil 800 millones de registros de las obligaciones de transparencia de todos los sujetos obligados.

Guerra Ford destacó que el proyecto ha sido elaborado por personal del Inai, sin gastar un recurso adicional.

El buscador ofrece todos los resultados que encuentre en las obligaciones de transparencia, solicitudes de acceso a la información y en las quejas de respuestas a las mismas. Basta con proporcionar una palabra o una frase para detonar la búsqueda y existen opciones avanzadas de exploración que pueden llevar a resultados más precisos. Una forma de buscar es entrecomillar las palabras que se utilizan para obtener resultados en el mismo orden que se introdujeron, en cambio para obtener todos los resultados que se escriben o contienen una misma forma, se escribe la raíz seguida de un asterisco.