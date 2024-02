Incendian auto de Yolanda Caballero, periodista que denunció amenazas en Tijuana

El vehículo de la periodista Yolanda Caballero fue incendiado en Tijuana, Baja California, tras denunciar acoso y amenazas por parte de la Alcaldesa morenista Montserrat Caballero.

El ataque sucedió en la tarde de ayer, 01 de febrero, cuando un hombre incendió la camioneta de la reportera mientras ella realizaba una entrevista en la Calle Casa Blanca, del Fraccionamiento Loma Dorada, al este de la ciudad, de acuerdo con reportes locales.

El presunto agresor quebró el cristal del lado del copiloto de la camioneta, arrojó en su interior un par de botellas y prendió fuego, lo que provocó una fuerte explosión. Posteriormente, huyó del lugar a bordo de otra camioneta que ya se encontraba esperándolo, de acuerdo con una grabación difundida en redes sociales.

El fuego fue sofocado por bomberos que se apersonaron en el lugar junto con personal de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Apenas ayer, la comunicadora publicó un video en su cuenta de Facebook en el que señaló que el pasado martes 30 de enero sufrió la segunda agresión por parte de la Edil, cuando acudió a cubrir un evento de la morenista en Palacio de Gobierno.

Según la periodista, la Alcaldesa la expuso al acusarla por presuntamente organizar la protesta.