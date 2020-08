Esperará INE notificación de la fiscalía para indagar denuncia de Lozoya

Érika Hernández

Ciudad de México.- El Instituto Nacional Electoral (INE) esperará una notificación formal de la Fiscalía General de la República sobre el posible financiamiento ilícito en la campaña del PRI en el 2012 para determinar si reinicia una investigación o robustece alguna que ya esté en curso.

El consejero Ciro Murayama, integrante de la Comisión de Fiscalización, aclaró que el órgano electoral no puede caer en especulaciones ni tomar acciones ante la declaración filtrada del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, quien aseguró que millones de pesos de diversos negocios, entre ellos Odebrecht, se desviaron a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.

"Con toda franqueza, el INE no tiene ninguna comunicación oficial o institucional de la Fiscalía General de la República que aporte un solo elemento para abrir una nueva investigación o robustecer alguna en curso”

"El INE va a mantenerse con una línea de plena institucionalidad y procedimientos en el marco legal, no serán sino las comunicaciones y evidencias formales lo que nos lleve a iniciar o robustecer investigaciones, hasta el momento nada hay. No hay ninguna notificación oficial que nos permita decir que algo va a cambiar, si la recibimos pues se analizará, pero no hay nada", apuntó.