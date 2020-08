El INE puede iniciar una investigación por videos del hermano de AMLO

Ciudad de México.- El Instituto Nacional Electoral (INE) puede iniciar un procedimiento oficioso por el video en el que se observa a Pío López Obrador, hermano del Presidente de la República, recibir dinero de parte del excoordinador nacional de Protección Civil, David León.

El Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización señala en su artículo 26, que: "El Consejo, la Unidad Técnica o en su caso, el organismo público local correspondiente, ordenarán el inicio de un procedimiento oficioso cuando tengan conocimiento de hechos que pudieran configurar una violación a la normatividad electoral en materia de fiscalización".

Luis Carlos Ugalde, exconsejero presidente del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), señaló que en el caso de Pío López Obrador proceden dos vías: que algún partido político presente una queja ante el INE —lo cual ya anunció en PAN que va a hacer—, o que por oficio el órgano electoral, al conocer indicios de una posible violación a la ley, inicie una investigación.

En cualquier caso, mencionó, "el INE va a tener que entrarle al caso".

El instituto lo que debe de hacer, indicó, es estar atento para investigar si hubo ingresos no reportados de Morena en 2015-2016, pues es el periodo en el cual los videos sugieren que hubo esas aportaciones.

Por su parte, el exconsejero del INE, Marco Baños, puntualizó que el órgano electoral puede abrir una investigación oficiosa e instaurar un procedimiento.

Es importante aclarar, dijo, que no hay prescripción del caso, por aquello de que ocurrió en 2015: "Hay prescripción cuando el procedimiento ya inició. A partir del momento en que inicia, se tiene que resolver dentro de los próximos cinco años. Por supuesto que el INE tendría facultades para iniciar [una investigación] de manera oficiosa o a través de alguna queja que presenten los partidos".

El dinero sirvió para gasolina y para apoyar el movimiento: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que los videos en los que se observa a su hermano recibir dinero de David León —propuesto para encabezar la nueva empresa del gobierno para la distribución de medicamentos— se trató de una reacción por los casos de Emilio Lozoya y de Genaro Luna, pero aseguró que hay "notorias diferencias" entre éstos, por lo que no se pueden comparar.

En conferencia de prensa, este viernes en el Campo Militar 14-A, el Mandatario aseguró que el dinero que se observa en las grabaciones reveladas por el periodista Carlos Loret de Mola, fueron aportaciones de la población para fortalecer el movimiento, mientras que en el caso de Lozoya son "extorsiones" y "mordidas".

El presidente López Obrador señaló que desconoce si el dinero que León le entregó en 2015 a su hermano fue reportado ante el INE, pero dijo que está seguro de que los sobres entregados eran para la compra de gasolina y otros gastos del movimiento político que encabezaba.

"No sé exactamente si fueron reportados, no tengo la información, pero se va a saber. Cuando se aportaban estos recursos, se usaban [ahí mismo se dice] que para el sonido, para las asambleas, la gente cooperaba para eso, que no había recursos y todos ayudaban, y sí había gente que aportaba recursos, incluso, gente muy humilde.