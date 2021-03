INE merece ser defendido: José Woldenberg

Guadalupe Irízar

CIUDAD DE MÉXICO.- José Woldenberg, profesor de la UNAM y ex presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), hoy INE, sale en defensa de la autonomía de la autoridad electoral ante las decisiones sobre los diputados plurinominales y la cancelación de candidaturas que, considera, es solo la aplicación de lo que dice la Constitución y la ley.

En entrevista, condena el ambiente de crispación y los ataques a la autoridad electoral, particularmente desde la Presidencia y de su partido, Morena.

Sostiene que el diseño constitucional prevé que los agraviados acudan al Tribunal Electoral Federal para tratar de hacer valer sus razones.

Reconoce que el acuerdo de los plurinominales pudo tomarse antes por parte del INE, pero señala que nunca es tarde, y más si es para salvaguardar que se cumpla la Constitución y la representación popular.

El tribunal dirá la última palabra, señala Woldenberg, y eso lo saben todos los actores.

"Y si lo supieran todos los ciudadanos de esa manera también se podría distender un poco el ambiente político", indica.

Estamos viendo un ambiente crispado por un enfrentamiento entre el Ejecutivo y el INE.

¿Como ves tú este ambiente a semanas de la elección?

"Lo veo con mucha preocupación, incluso con alarma, porque yo decía que en los 30 años y medio que tiene de vida el Instituto Federal Electoral, hoy Instituto Nacional Electoral, nunca, nunca había visto una arremetida tan fuerte desde la Presidencia de la República. Y el problema es que es una arremetida sin argumentos, con descalificaciones ad hominem, como si la Constitución y la ley no existieran. Eso es lo que más me preocupa.

"El Presidente al parecer no está acostumbrado a la argumentación, a lo que está acostumbrado es a descalificar y lo que ha hecho el INE hasta lo que yo alcanzo a ver es tratar de cumplir con la Constitución y con la ley. En el caso del reparto de los plurinominales, la Constitución dice con todas sus letras que entre el porcentaje de votos y el porcentaje de escaños no puede haber una diferencia mayor del 8 por ciento. Y entiendo que el acuerdo que tomó el Consejo General del INE va precisamente en el sentido de hacer respetar esa disposición constitucional que los últimos procesos electorales federales se violó.

"En el otro caso se trata todavía de un asunto desde mi punto de vista que no merece esa iracundia como respuesta. Al INE se presentaron más de 10 mil informes de ingresos y gastos de los precandidatos a los diferentes cargos de elección popular. De esos creo que a alrededor de 50 se les tuvo que negar el registro porque no entregaron ningún informe. Y el problema es que la mayor parte de ellos eran del partido Morena. Pero en vez de que el Presidente voltee a ver a su partido y les diga a sus compañeros por qué no entregan los informes que mandata la ley, se voltea e inicia una campaña de desprestigio sobre el INE.

"Para decirlo de otra manera: si algún actor político no está de acuerdo con la resoluciones del Consejo General del INE, bueno, pues que vaya al tribunal, así es el diseño institucional. Pero lo que me preocupa y mucho, son las descalificaciones, son los adjetivos y peor aún, lo que ahora me entero que dijo el dirigente de Morena, Mario Delgado, que habría que ver si no se extingue el INE. Eso sí me parece de una barbaridad extrema".

Pero sin duda estamos hablando de dos decisiones polémicas y justo cuando está tan polarizado el ambiente, se hace en vísperas del inicio de las campañas electorales. ¿Tú qué dices de esto?

"A ver, vamos primero al asunto constitucional y luego al asunto legal. Primero el asunto de los plurinominales. La Constitución se cumplió al pie de la letra en 1997, 2000, 2003 2006, 2009 e incluso yo digo en 2012, en donde hubo un diputado de más a la alianza PRI-PVEM, es decir, desde 1997 hasta 2012. Y en efecto, en 2015 la coalición PVEM-PRI transgredió la norma constitucional presentando candidatos del PRI como si fueran del Verde, de tal suerte que en el reparto plurinominal pues el PRI rebasara la barrera constitucional. En 2018 eso mismo hizo coalición que apoyó al Presidente, pero ahora se sirvieron con una cuchara mucho más grande, es decir, el PRI entonces tuvo 1.7, 1.8 por ciento de sobrerrepresentación. Esa coalición tuvo ocho puntos más de los que ya de por sí da la Constitución de sobrerrepresentación, y cómo lo hizo, pues lo hizo igual, es decir, poniendo candidatos de Morena como si fueran del PES o como si fueran del PT.

"Entonces, que el INE debió haber hecho antes, no me cabe la menor duda, ojalá lo hubiera hecho desde 2014, pero más vale tarde que nunca porque no estamos hablando de una cuestión menor, estamos hablando del principio de representación y, cuando los votos no tienen un reflejo en la representación, lo que estamos facturando es un principio básico de la democracia. Lo que pasó en 2018 debió haber generado un enorme escándalo. ¿Por qué? Porque una minoría de votos se convirtió en una mayoría de escaños y la mayoría dispersa de votos, subrayo lo de dispersa, se convirtió en una minoría de escaños, es decir, vulnerando el principio de representación.

"Ahora lo que más me extraña es que si alguna corriente política ha intentado a lo largo de las décadas, que entre votos y escaños haya una representación estricta, haya una armonía estricta, ha sido precisamente la izquierda. Yo creí que eso era un asunto de principios y no de interés inmediato. Es una cosa realmente escandalosa, es decir, lo que trasluce es que quieren tener mayoría de escaños aunque no tengan mayoría de votos. Insisto, la Constitución ya premia hasta con ocho puntos porcentuales y eso es así, es constitucional, aunque a mí no me guste, premia al ganador pero hasta ocho puntos porcentuales.

"Si no lo hubieran hecho ahora se hubieran enfrentado con ese problema el día que el Consejo General se reúne para repartir los plurinominales porque el asunto es ahora inescapable, una vez que ha tenido visibilidad pública esta violación a la norma constitucional, el INE no se puede hacer como el tío Lolo, tiene que afrontar el asunto".

La otra decisión polémica es la de la cancelación de las candidaturas por no presentar informes de precampañas. En otro tiempo nada más fueron objeto de sanciones y no de cancelación de registros, ¿no te parece?

"A ver, hasta donde yo recuerdo esto es una norma nueva. Durante muchos años no existió, y entiendo que a partir de 2014 se introdujo en la ley con una redacción estricta que dice textualmente, no la tengo aquí la ley, pero dice que aquel precandidato que no presente su informe de ingresos y de gastos a la autoridad electoral no podrá recibir su registro.

"Más de 10 mil precandidatos --subrayo la cifra más de 10 mil precandidatos-- entregaron sus informes de ingresos y gastos y alrededor de 50 no, esa es la dimensión del asunto. Y yo agradezco a la autoridad que aplique lo que dijo la ley, lo que dice la ley, porque de eso se trata, para eso es autoridad, no para por la vía de los hechos ir haciendo que las disposiciones legales y constitucionales se conviertan en papel mojado".

Se viene una elección difícil con un ambiente crispado...

"Yo creo que lo que más convendría a todas las fuerzas políticas del Gobierno de la República es respetar las resoluciones de la autoridad electoral que para eso es una autoridad autónoma, no alineada con ningún partido, no alineada con ningún gobierno y lo que más me preocupa es la beligerancia que ha desatado el Presidente y que yo no había visto en México en los últimos 30 años, es decir, desde que existe el IFE-INE y lo que más me preocupa es, insisto, es que no presentan argumentos, sino descalificaciones.

"Ahora bien, ahí está el tribunal. Si los que se llaman afectados, se sienten agraviados, tienen todo el derecho y la legitimidad para ir al tribunal y ya sabemos que el diseño lo que dice es que la última palabra definitiva en inatacable es la del Tribunal Electoral, pero una cosa es ir al tribunal y otra cosa es digamos difamar e insultar, amenazar, por ejemplo, que no se van a poder hacer elecciones en el estado de Guerrero etc. etc. Son dos planos muy distintos. ¿Quieren defender sus derechos? Ahí está el tribunal.

"Quien se sienta agraviado por una resolución del Consejo General del INE puede ir al tribunal y el tribunal dirá la última palabra. Eso lo saben todos los actores y ojalá lo supieran todos los ciudadanos, de esa manera también se podría distensionar un poco el ambiente político que, insisto, lo que más me preocupa es la actitud del Presidente y de Morena que han desatado una campaña contra una institución que no merece ser vilipendiada, todo lo contrario, merece ser defendida".