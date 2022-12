"El INE está podrido": AMLO agradece a senadores por aprobar el Plan B

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el Instituto Nacional Electoral (INE) es un instituto podrido, antidemocrático, violador de la Constitución, de las leyes y de los derechos humanos.

Durante la conferencia matutina de prensa, el mandatario agradeció a los diputados federales y senadores de Morena y a sus aliados por aprobar la propuesta de reforma que envió al Congreso.

Aseveró que su dicho se deriva de la cancelación de las candidaturas de Félix Salgado Macedonio, en Guerrero, acusado de abuso sexual, y de Raúl Morón, en Michoacán, por no entregar reportes de gastos en precampaña, a lo que el Presidente aseguró que no tenían elementos para probarlo.