¿Inegi te multará por no participar en el censo 2020? Aquí te decimos

México.- De acuerdo con la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geografía (Snieg), las personas que se nieguen a responder las preguntas del Censo de Población y Vivienda 2020, podrían recibir una multa de 5 a 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA) que actualmente equivale a 86.88 pesos, lo que significa que la sanción iría de los 443.40 hasta los 43 mil 440 pesos.

Además las personas que brinden datos falsos, incompletos o incongruentes, también se considerarán infractoras. Y finalmente la persona o grupo de personas que impida el acceso a funcionarios del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) a alguna comunidad podrían ser acreedores de una multa de hasta un millón de pesos.

Todas estas multas están señaladas en los artículos 45 y 103 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.

Durante la entrevista ¿el encuestador te informa sobre la multa?

Al cuestionar sobre el tema a un entrevistador, informó que no se aplica ninguna multa y en todo caso que el entrevistado no quiera responder, no se le obligará y únicamente se anotará como ‘encuesta negativa’.

Novedades Quintana Roo, se comunicó vía inbox con el Inegi para aclarar la duda. El organismo público comentó:

“Si bien la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG) contempla sanciones, en el #INEGI apostamos a la participación ciudadana y contar con las respuestas de todos en el #Censo2020mx”.

También te puede interesar: La 4T es altamente destructiva para la inversión: Coparmex

Censo de Población y Vivienda 2020

El censo tiene como objetivo contar la población del país, donde residen habitualmente y sus viviendas, así como características socioeconómicas y culturales, además de su distribución en el territorio nacional. El censo terminará hasta el 27 de marzo y los resultados se entregarán el 4 de noviembre.

Visitarán hasta tres veces el domicilio

Los encuestadores trataran de encontrar hasta por tres ocasiones a la familia en su domicilio, en caso de que llegue la tercera visita sin encontrar respuesta, se dejará bajo la puerta una carta invitación con un código QR para en los siguientes dos días se conteste por teléfono en el 800 111 46 34 o en la página censo2020.mx.

¿Cómo identificar a los encuestador?

Vía telefónica en nuestro número gratuito 800 111 46 34 #Identifiiicalo pic.twitter.com/B1qID9yBXR — INEGI (@INEGI_INFORMA) March 4, 2020

¿Qué significa la etiqueta del censo 2020?

La etiqueta significa que tu edificio forma parte del listado de viviendas. Nuestro entrevistador regresará a aplicar el cuestionario.

Aún no has sido censado. Tu casa solo forma parte del listado de viviendas. Espera de nuevo la visita del entrevistador. #Censo2020mx #INEGI pic.twitter.com/WYyJSvWHCf — INEGI (@INEGI_INFORMA) March 4, 2020

La etiqueta significa que tu edificio forma parte del listado de viviendas. Nuestro entrevistador regresará a aplicar el cuestionario. #Censo2020mx #INEGI pic.twitter.com/9iqkJLfieg — INEGI (@INEGI_INFORMA) March 4, 2020





(Con información de El Heraldo de México e Inegi)