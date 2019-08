Infiltrado en marcha de mujeres golpea a periodista en vivo (Video)

Agencia

Ciudad de México.-Este viernes, el periodista Juan Manuel Jiménez fue agredido durante la marcha de mujeres contra la violencia de género.

El reportero recibió un puñetazo de otro hombre, el cual lo hizo caer al piso mientras transmitía en vivo.

Nuestro conductor Juan Manuel Jiménez fue agredido en vivo durante la transmisión de la marcha contra la violencia de género. En #adn40 condenamos cualquier forma de violencia



Tu Ciudad #EnTiempoReal con @juanmapregunta | https://t.co/sxuOmdNV9M pic.twitter.com/02g9Xu04El — adn40 (@adn40) August 17, 2019

Minutos antes el comunicador había sido rociado por diamantina por algunas mujeres

El agresor fue perseguido e identificado debido a que fue rociado con aerosol rosa.

Afortunadamente @juanmapregunta se encuentra bien tras ser agredido por un sujeto durante su cobertura de la marcha #NoMeCuidanMeViolan; reporta que hay actos de violencia cerca de la Glorieta de Insurgentes.



Tu Ciudad #EnTiempoReal con @MLopezSanMartin | https://t.co/sxuOmdNV9M pic.twitter.com/toviwrMaeu — adn40 (@adn40) August 17, 2019

Posteriormente, el agresor fue detenido el agresor.

Un sujeto agredió a nuestro conductor @juanmapregunta por hacer su labor periodística durante la manifestación contra la violencia de género en la #CDMX.



En #adn40 condenamos estos hechos y exigimos justicia por parte de las autoridades | #EnTiempoReal con @MLopezSanMartin pic.twitter.com/OkufyXNSec — adn40 (@adn40) August 17, 2019

Mujeres de distintas ciudades del país salieron a las calles contra la violencia de género en apoyo a las manifestantes que fueron tomadas como provocadoras por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México por aventar diamantina rosa al secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Orta Martínez.

La convocatoria para la manifestación de este viernes pedía llevar diamantina. Desde las 18:00 horas, contingentes feministas comenzaron a llegar a la Glorieta de Insurgentes, en la alcaldía Cuauhtémoc, con pancartas en mano, en los que se podía leer "si me matan, si me violan, si me desaparecen, ¡destrúyelo todo!, "nos están matando y tú no haces nada".

El primer altercado en la marcha se registró casi a las 20:00 horas, cuando un grupo de personas vestidas de negro y con la cara cubierta atacaron las instalaciones del Metrobús Glorieta de los Insurgentes.

(Con información de Infobae)