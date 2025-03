Influencer de Tijuana denuncia ataque con ácido en su negocio

Fernanda Sánchez, una emprendedora e influencer de Tijuana, denunció a través de redes sociales haber sido víctima de un ataque con ácido mientras cerraba su negocio, un camión de postres llamado El Sabor Viral.

En un video publicado en su página de Facebook (Fernanda.s99), la víctima relató que el ataque ocurrió el pasado 3 de marzo alrededor de las 9:40 de la noche.

Una mujer desconocida se acercó a su negocio para pedir informes sobre una vacante de empleo. Fernanda, quien ya la había visto antes, le proporcionó la información solicitada, pero de manera sorpresiva, la agresora destapó un bote y le arrojó un químico corrosivo en el rostro.

"En cuestión de segundos me empezó a quemar la cara. Creemos que lo que me arrojó fue un ácido, pero aún no sabemos qué tipo. Esto afectó mi boca, nariz, oído y, sobre todo, mi ojo derecho, perdiendo gran visibilidad", narró Fernanda entre lágrimas.