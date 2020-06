Piden apoyo 177 mil deudores para el pago de hipotecas: Infonavit

Ciudad de México.- Afectados por el desempleo y problemas con sus empresas, al 17 de junio se registraron 177 mil 220 trabajadores con un crédito activo que han pedido el seguro por desempleo para la condonación de hasta 3 mensualidades de su hipoteca o prórrogas por hasta 6 meses sin intereses.

A mediados de mayo, el Instituto registraba 118 mil 810 acreditados con requerimientos de ayuda, por lo que tan solo en un mes se sumaron otros 58 mil 410.

En el caso de las empresas que han solicitado el diferimiento de cuotas patronales, la situación es más drástica, pues en el mismo periodo los empleadores que pidieron retrasar sus aportaciones pasaron de 18 mil 281 a 28 mil 493 empresas según cifras al 17 de junio.

Los trabajadores tienen hasta el próximo 30 de junio para solicitar medidas de apoyo, en tanto las empresas, dependiendo del bimestre que quieren posponer, tendrán hasta agosto para retrasar sus aportaciones.

Enrique Díaz-Infante, director del sistema financiero y seguridad social del CEEY, consideró que los plazos para solicitar los apoyos deberían fijarse en línea con el control de los contagios, pues todavía no se ve cuál es el pico de la pandemia, y se desconoce el número de empleos perdidos y empresas que cerrarán.

El especialista señaló que desde el Gobierno se deberían coordinar apoyos que incentiven a las empresas a mantener los puestos de trabajo, y no solo retrasar los pagos de cuotas obrero-patronales.

"El Estado tendría que favorecer la recuperación económica. Lo que se tiene que hacer es dar oxígeno a las empresas, para que no quiebren, para que no cierren, para que no se pierdan empleos", opinó Díaz-Infante.

Incluso, sugirió esquemas de condonación de pagos a las empresas que no despidan empleados, para así preservar el empleo.

"Esta pandemia y sus consecuencias no son responsabilidad ni de las empresas, ni del trabajador, no se les puede cargar la responsabilidad de resolverlo", comentó.

En el desglose de datos del Infonavit, 71 mil 426 trabajadores pidieron el seguro de desempleo, mientras que 65 mil 455 acreditados solicitaron condonación de 3 mensualidades y el congelamiento de saldos sin intereses.

En el caso de las empresas, 27 mil son pymes con menos de 250 trabajadores registrados.