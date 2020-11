Iniciará Frenaa acciones económicas para obligar la renuncia de AMLO

Ciudad de México.- Integrantes del Frente Nacional Anti-AMLO (Frena) anunciaron acciones económicas como medida de presión para que el Presidente Andrés Manuel López Obrador deje el cargo.

En un templete instalado en las inmediaciones del Ángel de la Independencia, Gilberto Lozano, vocero del movimiento, refirió que la intención es crear un "paro económico nacional".



"Declaramos el inicio de un boicot del pago de impuestos. Declaramos en este momento que vamos a ahorcar al marrano porque no le vamos a dar un centavo.



"Y que sepa la banca extranjera que los mexicanos no reconocemos la deuda que le lleguen a prestar a esta dictadura", agregó.

El dirigente indicó que también habrá un boicot a los empresarios que apoyan al actual Gobierno y en su página se publicará la lista de empresas "coludidas" para que no se les contribuya de forma financiera.



En su discurso, Gilberto Lozano refirió que se vive el "ocaso de la democracia representativa", que describió como aquella en la que los mexicanos entregan un poder que no los representa.



"No tenemos duda, queremos la unión. ¡Fuera los representantes de México!, ¡No nos representan!, ¡nos dieron gato por liebre!", expuso.



Señaló que el Artículo 39 de la Constitución le confiere al pueblo la potestad de remover a mandatarios.



"Cuando el mexicano se da cuenta que el señor o los señores o la señora no están haciendo algo. México es un pueblo de Dios y no va a permitir que un demonio se apodere del destino de nuestros hijos", indicó.



Aclaró que no defienden a los ex Presidentes, ni son partidistas como lo ha acusado el primer Mandatario.



"El morenavirus es lo peor del PRI, del PAN, del PRD", opinó.

Ahora si a ahorcar al ganso donde duele $$$$ https://t.co/N1R8xJor8E — Gilberto Lozano (@gilbertolozanog) November 22, 2020

Presume que más de 3 millones siguieron la transmisión de su mitin

Recordó que el pasado 3 de octubre realizaron una movilización para rechazar el Gobierno del tabasqueño por considerar que pregona ideologías socialistas o comunistas. "¿Los mexicanos queremos ser como Venezuela? ¡Fuera la Guardia bolivariana!", exclamó.



Tras el mitin del Frente Nacional Anti AMLO (Frena) en el Ángel de la Independencia, un grupo de manifestantes se separó para dirigirse al campamento que mantienen desde hace dos meses en el Zócalo, frente a Palacio Nacional, para exigir la renuncia del Presidente.



El contingente, de aproximadamente 100 personas, avanzó por Paseo de la Reforma y posteriormente por las calles Juárez y 5 de Mayo.



Al transitar por el Centro Histórico, los manifestantes fueron increpados por un grupo de simpatizantes del Presidente Andrés López Obrador con gritos como "Derrotados", "Corruptos" y "Es un honor estar con Obrador".



Al arribar al primer cuadro de la ciudad, los obradoristas fueron frenados por policías de la Ciudad de México, quienes sólo permitieron el ingreso de los manifestantes a la plancha del Zócalo, la cual se encuentra completamente cercada con vallas metálicas.



Este contingente se unió al grupo de personas que se mantiene en protesta en el campamento, el cual es desconocido por el líder de Frena, Gilberto Lozano, desde hace una semana.



Ante la división interna, el abogado y predicador católico, Mario Gallardo Mendiolea, llamó a la unidad de todos los mexicanos.



"Esto no es mexicanos contra mexicanos, así han querido hacerlo ver, todos los que nos gritaron es gente que está engañada, que trabaja y por necesidad se ha prestado a hacer publicidad al Gobierno de la República. México es una sola familia donde hay traidores", expresó este mediodía durante un improvisado mitin en el Zócalo.



A su vez, Jaime Sandoval, participante del plantón, anunció que a partir de este sábado inician un plan de 10 días para presionar la renuncia de AMLO antes del 30 de noviembre.



"Vamos a llevar un documento bien estructurado con bases constitucionales para exigir la destitución de López Obrador a través del Senado, de las Cámaras y aquí mismo en Palacio", explicó.



"Van a ser acciones de este tipo, día a día vamos a ir comunicando una acción, algunas serán muy sencillas, pero contundentes".



Por otro lado, informó que el Gobierno de la Ciudad de México retirará a más tardar este domingo las vallas que resguardan el perímetro del campamento, por lo que por cuestiones de seguridad valoran si permanecerán ahí hasta el 30 de noviembre.