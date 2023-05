Instalan mesa para alertamiento del volcán Popocatépetl

A partir de este lunes, se mantendrá de forma permanente la Mesa de Trabajo de Alertamiento del Popocatépetl, para coordinar las acciones que los tres órdenes de Gobierno realizan en pro de la población aledaña a este volcán.

Luis Felipe Puente, secretario general de Gobierno del Estado de México refirió en Amecameca que al momento no hay posibilidad de un cambio de la fase de alerta actual, ya que esta actividad del Popocatépetl se ha presentado en otras ocasiones.

Ante el incremento de actividad del #Popocatépetl , exhortamos a las y los #Mexiquenses a mantenerse informados a través de fuentes oficiales, no hacer caso a rumores y atender las recomendaciones de las autoridades. El Semáforo de #AlertaVolcánica se encuentra en #AmarilloFase3 . pic.twitter.com/j71pDwbM6j