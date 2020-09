Instalan WiFi a combi para llevar internet gratuito a estudiantes de Chiapas

CHIAPAS.- En Comitán, "La combiteca" lleva internet gratuito a los barrios de este Municipio para que niños y niñas que tienen un teléfono, pero no la red, sigan sus estudios ante la pandemia por Covid-19.



Desde que iniciaron las clases, a la tiendita del barrio San Sebastian llegaban los menores a comprar 10 pesos de internet.



Por ello, Fray Antonio Alfaro, hijo de la dueña de este negocio, fue el que organizó a los vecinos para que dieran sillas, una mesa y una carpa, a fin de que los menores usen la red de su vivienda.



Al ver que varios estudiantes llegaban de otros barrios, decidió desempolvar su combi y busco patrocinadores.



Ayer sábado, "La combiteca" se estacionó en el barrio Miguel Alemán y el internet tuvo un alcance de 300 metros a la redonda.



Inmediatamente, un grupo de seis niños, hijos de varios trabajadores de una fonda, se acercó a preguntar el precio del servicio porque no creyó que fuera gratuito.



Los menores dijeron que necesitaban conectarse a la red porque aunque es fin de semana tenían tareas.



Alfaro comentó que la noticia tuvo tal alcance que maestros y ciudadanos de los municipios de Tuxtla Gutiérrez y Cintalapa le han llamado para que les explique cómo se instalan en vehículos ese tipo de antenas, ya que quieren replicar la iniciativa.



"Esto me gustaría que se vuelva algo estatal, yo no tengo apoyo de nadie, sólo de mi familia, pero me gustaría que el Ayuntamiento de Comitán, a cargo de Emanuel Cordero, y los directivos de planteles se organicen para que se formen los grupos de estudio y así ir agendando para dónde irá 'La combiteca'... mi única intención es hacer cosas buenas y que me recuerden por eso", aseguró.