Pide Instituto de Transparencia al Gobierno decir la verdad sobre Covid

Ciudad de México.- Bajo ninguna circunstancia se puede admitir que el Gobierno maquille cifras sobre Covid-19, y si hubo errores se deben corregir, señaló Francisco Javier Acuña, comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

"Urge que el Gobierno diga la verdad ante las circunstancias que sean, porque dentro de unos pocos meses, ya no se digan años, vamos a recordar y no quisiéramos que pasara como pasó durante el 85 en el sismo (que) penosamente se ocultaron las cifras", indicó.

"Y, por qué no, con toda la claridad, si ha habido errores, si ha habido momentos de perturbación en el manejo de la información, que se corrija, porque tiene que decirse de cara a la sociedad lo que se ha hecho bien o mal".

El comisionado del INAI participó de último momento en un seminario sobre libertad de expresión organizado en conjunto por el Tec de Monterrey, la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la UNESCO.

"Esta penosa realidad de pandemia tiene que experimentarse con crudeza, así sean los muchos números que no quisiéramos jamás que hubiera, es preferible que todos los conozcamos", reiteró.

"No es cierto que, como en otras épocas, el control de la situación obligue a los gobiernos a negar lo evidente, no hay licencia para maquillar información, la información debe ser nítida y veraz".

Acuña aseguró que la pandemia del nuevo coronavirus ha servido como mordaza del periodismo informativo.

"Seguiremos exigiendo, respetuosamente a la autoridad, que diga lo que está pasando, que no haya lugar a dudas, que no vaya a generar dato que no sea preciso, porque en el tiempo y en la distancia se ha visto: cuando se oculta, cuando no se dice todo cuanto ocurre, se incurre en una lamentable omisión", añadió.

"No basta con que se informe todos los días, desde una perspectiva o un discurso oficial que dice cuánto considera que debe decir, se requiere que haya contraste, se requiere que haya libertad de expresión, capaz de decirle al rey que va desnudo".