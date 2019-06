Intentan quitar a manifestantes por celebración de AMLO en Zócalo

Jorge Ricardo

Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Debido al festejo del Presidente Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo el lunes, el Gobierno busca retirar a los manifestantes que al menos desde enero se mantienen en protesta frente al Palacio Nacional.



Sin embargo, hasta ahora sólo cuatro personas que vivían en casas de campaña lo aceptaron y recogieron sus cosas.

En tanto, disidentes del Sindicato Mexicano de Electricistas que tienen dos carpas frente a Palacio para que les paguen sus salarios caídos desde la extinción de Luz y Fuerza del Centro informaron que sus representantes están reunidos en la Segob negociando el retiro.

Para celebrar un año de su victoria electoral, López Obrador organizó un "bailongo" en el Zócalo el 1 de julio, donde dará un informe.



Quien de plano se niega a irse es el primero que montó una carpa junto a la puerta principal.



"Yo estoy esperando, si ellos me dan una solución el día de hoy o el día de mañana yo me voy, porque si López Obrador quiere ver limpio aquí y que no ha pasado nada pues que me resuelva", dijo el señor Alejo Rojas, de 69 años, de Oaxaca.



"Pero si no, pues que el pueblo vea que el plantón es una muestra que desde enero estoy acá y el señor pasa aquí y no ha volteado a verme a pesar de que fue por él que me reprimieron, porque yo busqué, fui representante de casilla en la sierra sur de Oaxaca, en San Carlos Yautepec, y los caciques argumentaron que yo era revoltoso".



Desde el 31 de enero, Alejo vive con su pareja y su hija Rosa Rojas en una carpa en protesta porque los caciques de Nejapa, Oaxaca, le destruyeron en 2009 un proyecto productivo de Mojarras, lo encarcelaron y provocaron la muerta de su esposa.



En abril, se amarró a una cruz frente a Palacio y luego en la Secretaría de Gobernación para que López Obrador le diera una audiencia.



Como no la ha conseguido, se mantiene con un puesto de dulces en su carpa y ahora, dijo, usa silla de ruedas por una embolia que le dio en mayo.

"Quiero ser el primer reprimido por López Obrador, porque de aquí me van a sacar solamente con una respuesta o con los pies por delante", aseguró.

Las demandas de quienes ya han aceptado moverse, en cambio, son más confusas.

Jorge Collelmo Bernal, sonorense, aseguró que estuvo asilado en Estados Unidos, pero el Gobernador de Nayarit quiso "secuestrarlo, arrancarle las vísceras, venderlas".

También dijo que en una ocasión salvó a López Obrador de ser asesinado.



"Mi petición nada más es que López Obrador me exilie en Arabia Saudita porque estos fulanos no me dejan vivir", comentó.